Enigmático teaser de la temporada 2 de The Umbrella Academy que anuncia el inminente tráiler

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Netflix ha regalado a su legión de seguidores un pequeño aperitivo de la nueva temporada de 'The Umbrella Academy', la plataforma ha lanzado un teaser que adelanta que será este 28 de mayo cuando pueda verse el tráiler oficial de la segunda temporada, cuya fecha de estreno está programada para el 31 de julio. Una magnífica forma de crear expectación.

Creada por Steve Blackman y basada en la novela gráfica homónima de Gerard Way y Gabriel Bá, la plataforma está siguiendo una estrategia de publicidad muy interesante alrededor de la segunda tanda de episodios, al ir creando poco a poco expectación sobre el avance que estrenará este 28 de mayo.

En redes sociales, Netflix ha lanzado un escueto adelanto que anuncia la inminente llegada del tráiler. "¿Habéis visto a los Hargreeve? Los compuestos de viajes en el tiempo llegan mañana", escribió la cuenta oficial de la ficción en Twitter, acompañado por un vídeo de apenas ocho segundos.

have you seen the Hargreeves? time travel composites coming tomorrow... pic.twitter.com/5kAoDAxpiq