Emotivo mensaje de Tokio en el adelanto del final de La casa de papel 5: "Sé que estaréis jodidos..."

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 3 de diciembre el atraco llega a su fin. La casa de papel estrenará entonces las cinco nuevas entregas de su quinta temporadas o, lo que es lo mismo, los cinco últimos capítulos de la serie. Y es la voz de Tokio (Úrsula Corberó), la narradora de la serie desde su comienzo, la que lanza un emotivo mensaje a la banda en el primer adelanto de esta tanda final.

"Nada está realmente roto. Queridos Profesor, Denver, Helsinki, Bogotá, Palermo, Río, mi Río... Sé que estaréis jodidos, destrozados. Yo también lo estoy. En mil pedazos", reconoce la voz de Silene Oliveira mientras se muestran las imágenes de un anciano japonés recomponiendo una de las icónicas máscaras de Dalí que la banda utiliza en sus golpes.

Además, el breve teaser también incluye algunas imágenes del épico y desgarrador final de la primera parte de la temporada donde, como recordarán los fans, Tokio se sacrificó para acabar con el comando del ejercito de Sagasta y con Gandía haciendo explotar cuatro granadas que llevaba pegadas a su pecho.

"Si dicen que si lo que no te mata, te hace más fuerte... ¿cómo de fuerte te hace lo que te mata? Acordaos de lo de Oslo, Moscú, Berlín, Nairobi", apunta repasando los anteriores miembros caídos de la banda.

Nos romperán en mil trozos, pero la Resistencia siempre volverá unida.



