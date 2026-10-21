Eiichiro Oda, creador de One Piece, obligó a Netflix a arreglar la serie: "Lo leyó y no le gustó"

Eiichiro Oda, el creador de One Piece, obligó a Netflix a arreglar la serie: "Lo leyó y no le gustó" - NETFLIX

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

No es un secreto que el creador del manga original de One Piece, Eiichiro Oda, ha estado bastante involucrado en la serie en imagen real a cargo de Netflix, cuya tercera temporada se estrenará en 2027. Pero lo que hasta ahora no se sabía es hasta qué punto su influencia resultó determinante en la génesis misma de la ficción, cuyo presupuesto trató de recortarse sustancialmente.

En su paso por el pódcast Trash Taste, el showrunner de la serie, Steven Maeda, reveló que estuvieron a punto de contar con mucho menos presupuesto del que Netflix les había prometido en un principio. Pero, gracias a Oda, el servicio de streaming finalmente les brindó la financiación suficiente como para acercarse lo máximo posible al material original.

"Una de las razones por las que tardamos tanto tiempo es que nos llevó dos años tener listos esos ocho guiones", comienza explicando Maeda, incidiendo en que "es mucho tiempo para ocho guiones". "En parte se debió a que tuvimos que hacerlo, por así decirlo, tres veces. En la primera versión que hicimos, teníamos una temporada de diez episodios para Netflix", revela.

"Se mostraron muy evasivos sobre cuál iba a ser el presupuesto, y nosotros pensamos: 'Vale, vamos a escribir los diez mejores episodios que podamos'. Los escribimos, llegó un nuevo ejecutivo, los leyó y dijo: 'Me gusta, pero tiene que ser mucho, mucho más barato. Queremos que reduzcáis el presupuesto a la mitad, y ahora se va a reducir a ocho episodios en lugar de diez'", recuerda Maeda.

"Lo que yo dije fue: 'A los fans no les va a gustar esto. Ahora no podemos permitirnos hacer las cosas que, en cierto modo, se nos prometió que podríamos hacer'", expone.

¿ESTUVO NETFLIX A PUNTO DE CANCELAR LA SERIE DE ONE PIECE?

"Reescribimos toda la temporada, la redujimos a ocho episodios en lugar de diez y, por desgracia, tuvimos que cambiar algunas cosas por motivos de presupuesto", apunta. "Me parecía una primera temporada con mucho potencial, pero se estaba alejando cada vez más de la narrativa de One Piece. Y, como resultado, me preocupaba mucho que, en ese momento, fueran a cancelar el proyecto", asegura.

"Así que Oda-san lo leyó, no le gustó y así lo hizo saber, diciendo: 'Esto no es lo que yo acepté'. Como resultado, hay que reconocer que en Netflix nos dijeron: 'Vale, se ha ido demasiado en esa dirección. Vamos a replanteárnoslo'", rememora Maeda, explicando cómo, finalmente, el asunto quedó resuelto.

"Luego vinieron a vernos y nos dijeron: 'De acuerdo, os vamos a dar el presupuesto que necesitáis para hacer una versión de la serie mucho más fiel al material original'", relata. Así, la serie en imagen real de One Piece pudo arrancar con fuerza gracias a la intervención de Oda, continuando posteriormente con una segunda temporada.

La ficción tiene previsto el estreno de su tercera tanda de episodios en 2027 que, siguiendo la estela del manga original, trasladará a la pantalla la Batalla de Alabasta o, al menos, comenzará a hacerlo, dado que se trata de una subtrama bastante extensa. Así, cabe esperar que esta entrega se centre en el viaje de Luffy, Nami, Zoro, Sanji y compañía al reino de la arena.