La masacre de Dune La profecía 1x03, explicada: ¿Por qué Tula mata a los Atreides?

Dune: La profecía continúa su andadura en Max. En su tercer episodio, titulado La Hermandad ante todo, la ficción vuelve a mostrar un muy extenso flashback de las jóvenes Valya y Tula Harkonnen, retrocediendo algunas décadas en el tiempo. Y si en los anteriores capítulos se había dejado claro lo despiadada que podía ser Valya, la nueva entrega revela que su hermana también esconde un pasado igualmente manchado de sangre.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Antes de que Valya y Tula se uniesen a la Hermandad, ambas malvivían con su familia en Lankiveil, el planeta helado al que fueron desterrados los Harkonnen tras el fin de la Yihad Butleriana, la gran guerra que la humanidad libró contra la inteligencia artificial.

En los primeros compases del capítulo, Griffin Harkonnen se dispone a viajar a Zimia, en Salusa Secundus, para lograr un mejor acuerdo comercial con las grandes casas, pero Valya opina que lo que debería hacer su hermano es conseguir que Vorian Atreides se retracte para que su familia recobre el honor perdido tras la guerra contra las máquinas. Y es que los Harkonnen fueron repudiados y desterrados tras ser acusados, falsamente según se cansa de recordar Valya una y otra vez, de cobardía en dicha contienda por los Atreides.

Pero finalmente Griffin regresa muerto de su encuentro con Vorian, sumiendo a las dos hermanas en el dolor y, sobre todo, recrudeciendo el brutal odio que ya tenían hacia los Atreides. Mientras que Valya es obligada a trasladarse a Wallach IX para estudiar con la Hermandad, Tula abandona Lankiveil y, como se muestra más tarde, se enamora del joven Orry Atreides, aunque escondiéndole su apellido dada la rivalidad entre sus casas.

Orry lleva a Tula a conocer a su familia en la tradicional cacería del toro salusano que los Atreides celebran en el bosque y, mientras que ellos pasan la noche juntos, después de que el chico le pida matrimonio, el resto del clan se queda cantando y danzando fuera al calor de una gran hoguera. A la mañana siguiente, Tula le revela a su amante que es una Harkonnen y aunque este lo acepta de buen grado, exponiendo que el apellido nada tiene que ver con lo que ellos decidan hacer con sus vidas, Tula sostiene que nada puede cambiar el hecho de que un Atreides matara a su hermano.

Cuando Orry sale fuera de la cabaña, encuentra a toda su familia muerta (envenenada por Tula con la toxina sacada de las entrañas de un animal) y es entonces cuando Tula le clava una aguja, acabando también con su vida, aunque deja ir al más joven de los Atreides, superviviente de la masacre. Entonces, un toro aparece contemplando la escena... y es que ese es precisamente el animal de la casa Harkonnen, cuyo nombre deriva de una palabra en finés que significa algo semejante a persona como un buey.

¿POR QUÉ TULA MATA A LOS ATREIDES?

Aunque Tula parece verdaderamente enamorada de Orry, esto no le impide matarle a él y a toda su familia, ya que no puede olvidar que uno de los suyos asesinó a su hermano. Así, Tula completa una venganza que Valya, al haber sido enviada con la Hermandad, no podía perpetrar, pero al recibir las noticias, regresa enseguida a Lankiveil.

Mientras que los padres se horrorizan ante lo que ha hecho Tula y le echan la culpa de todo a Valya, esta asegura que nadie le obligó a hacerlo. Así, si bien la serie da a entender que Valya estaba enterada de los pasos de su hermana o que incluso pudiera haberle sugerido cómo proceder, Tula no actuó enteramente en contra de su voluntad, sino igualmente movida por el deseo de venganza... aunque quizá, también, buscando la aprobación de Valya.