Dos protagonistas de Cobra Kai confirman su romance en la vida real

Peyton List y Jacob Bertrand, dos de los actores protagonistas de Cobra Kai, la serie de Netflix secuela de Cobra Kai, en la que encarnan a Tory Nichols y a Eli 'Halcón' Moskowitz, respectivamente, son pareja.

Así lo han confirmado los propios intérpretes de Cobra Kai en declaraciones a TMZ, mientras se encontraban en el aeropuerto de Los Ángeles. "¡Me pillaste hermano! Me has cazado en 4K. Sí, llevamos saliendo juntos un tiempo", aseveró Bertrand, confirmando así, los rumores sobre su relación con Peyton List.

"Llevábamos un tiempo siendo amigos. Nos conocimos cuando ella tenía unos 15 años, y en realidad yo era amigo de su hermano, Spencer. Por lo que ha sido algo incómodo, tuve que decirle: 'Tío, me gusta tu hermana'. Pero sí, nos lo pasamos en grande en el set de rodaje y luego decidimos pasar más tiempo fuera de él", prosiguió el actor que quiso dejar constancia de que, en ningún caso, ninguno de los dos se encuentra preocupado por cómo pueda afectar su relación a la grabación de los episodios.

El personaje de Bertrand, Eli Moskowitz, forma parte del reparto de Cobra Kai desde el inicio de la serie mientras que, Peyton List lo hizo a partir de la segunda temporada, por lo que es lógico pensar que, tras el épico y sorprendente final de la cuarta temporada, sus personajes desarrollen nuevas tramas en la quinta entrega.

Por el momento, la quinta temporada de Cobra Kai no tiene fecha de estreno y, aunque aún no ha sido confirmada para una sexta entrega, el showrunner y productor de la serie, Josh Heald, adelantó ya hace meses que la quinta no será la última entrega.