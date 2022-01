La temporada 5 de Cobra Kai resolverá uno de los grandes misterios de la saga Karate Kid

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

El 31 de diciembre de 2021 Netflix estrenó la cuarta temporada de Cobra Kai. Ya se ha confirmado que la ficción tendrá una quinta entrega, episodios que resolverán uno de los grandes misterios de la saga Karate Kid.

"La temporada 5 de Cobra Kai responde a una vieja pregunta: ¿qué hubiera sucedido si Daniel hubiera perdido al final de Karate Kid Part 3?", reveló Hayden Schlossberg, creador de la serie junto a Josh Heald y Jon Hurwitz, en Twitter.

Cobra Kai Season 5 answers the long asked question-- what would have happened had Daniel lost at the end of Karate Kid Part 3? Nerds of the Valley, be afraid.