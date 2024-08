MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

No contenta con haber cancelado The Acolyte tras su primera temporada, Disney parece decidida a borrar todo posible rastro de la serie. La Casa del Ratón ha eliminado de su tienda oficial todos los productos de merchandising relacionados con la ficción creada por Leslye Headland.

Seguramente, los seguidores del universo Star Wars hayan notado recientemente una tremenda perturbación en la Fuerza. Y es que, según recoge DiscussingFilm en su cuenta de X, Disney ha retirado de su tienda online todos los productos oficiales de The Acolyte tras su reciente cancelación.

Pero lo que todavía no está claro hasta el momento es si esto se debe a la falta de existencias o si es algo definitivo y le está dando la espalda a la serie. Ciertamente, podría tratarse de una estrategia por parte de Disney para conseguir que la ficción de Headland caiga en el olvido más absoluto.

All merchandise for ‘THE ACOLYTE’ has been removed from Disney’s online store. pic.twitter.com/0hrBpOjBQz