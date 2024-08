MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Hace apenas un mes, Star Wars: The Acolyte, ficción creada por Lesley Headland, terminaba su andadura en Disney+ con el estreno de su octavo capítulo. Y aunque dicho episodio ponía punto final a la temporada, no parecía cerrar la serie, ya que dejaba ciertas tramas abiertas. Así, a pesar de que no se haya confirmado por el momento una segunda entrega, algunos fans confiaban en que la habría... Una esperanza con la que rivalizan los últimos rumores.

"No sé hasta qué punto es cierto... pero, he oído, sobre The Acolyte, que no hay mundo en que vaya a tener una segunda temporada", comentaba el 'youtuber' Kristian Harloff en un vídeo subido a su canal. El presentador de The Big Thing Podcast, remarcaba, en todo caso, que esto era solo un rumor que le había llegado a través de "una persona que se lo había oído a alguien de dentro".

Independientemente de la veracidad de dicho rumor, lo cierto es que por el momento no se ha anunciado una nueva tanda de capítulos de la ficción. "No tengo idea. Bueno, no es que no tenga idea. Yo diría que hay conversaciones. Y no sé cuándo sucederá eso. No sé cuándo se tomará esa decisión", dejaba caer Headland sobre una segunda temporada de la serie en declaraciones a Nerdist.

Uno de los factores clave que hacen incierto el futuro de The Acolyte es, quizá, la división que ha generado entre los fans y el odio recibido por parte de los sectores más reaccionarios. Una de las principales campañas de los trolls se centró en el 'review bombing', es decir, la creación de cuentas en webs de críticas como Rotten Tomatoes o Metacritic para puntuar de manera negativa la serie, incluso antes de su estreno.

Así, en Rotten Tomatoes la valoración de The Acolyte por parte del público apenas alcanza el 17%, algo que contrasta con el 80% que tiene de los críticos en la misma web. "Todo el mundo sabe cómo funciona el 'review bombing'. Cuando se lanzó la serie mi agente me decía: 'Vale, con esta reseña...' y yo le contestaba: '¿De verdad hay alguien que siga tomándose esto en serio?'", apuntaba Headland en declaraciones a Collider, tratando de quitarle hierro al asunto. Pero el hecho de que se conozca la campaña de boicot no quiere decir que no haya podido hacer mella en el futuro de la ficción. En todo caso, habrá que esperar a declaraciones oficiales.