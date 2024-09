El director de El Pingüino explica el cambio en el nombre y su conexión con la Corte de los Búhos

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

El Pingüino, serie secuela de The Batman en la que Colin Farrell vuelve a encarnar al taimado y peligroso criminal de Gotham, ya está en Max. Craig Zobel, director de los tres primeros episodios, ha explicado uno de los cambios fundamentales del villano: su nombre y también su posible vínculo con la temida Corte de los Búhos.

La ficción es una de las producciones más esperadas por los fans de DC. Sin embargo, el personaje de Farrell ha visto ligeramente modificado su nombre. Y es que el Pingüino, cuya verdadera identidad era tradicionalmente Oswald Cobblepot, ha sido rebautizado como Oswald Cobb.

Zobel ha revelado cuál fue la razón para tan peculiar cambio en una entrevista con The Hollywood Handle. "Todos pensábamos que Cobblepot no era el nombre de una persona real. Era algo tontorrón que estaba bien cuando los cómics eran para los niños", expresó.

La idea, según el director, era dar con un nombre que fuese auténtico, profundo y con mayor fundamento, lo que no ha evitado que una buena parte del fandom se haya sentido molesta e indignada con ello.

