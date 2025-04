Daredevil: Born Again 1x07 revela la identidad de Muse con un cambio radical respecto a los cómics

Daredevil: Born Again 1x07 revela la identidad de Muse con un cambio radical respecto a los cómics - MARVEL

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again encara ya la recta final de su primera temporada en Disney+ con el estreno de su séptimo episodio, que ha llegado cargado de sorpresas. Y es que Muse, el sádico villano presentado en anteriores entregas, tiene un papel central en este capítulo, si bien la serie ha optado por desviarse significativamente de su personaje en los cómics.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras varias entregas centradas en el trabajo de Matt como abogado, era en el sexto capítulo cuando un nuevo y terrible villano le obligaba a volver a enfundarse el traje de Daredevil. Así, se revelaba que el famoso y desconocido grafitero que estaba inundando Nueva York con sus dibujos era en realidad un asesino en serie conocido como Muse que utilizaba la sangre de sus víctimas para crear sus obras de arte.

En todo caso, los fans no han tenido que esperar mucho para descubrir el rostro escondido tras la siniestra máscara de tela, ya que en el episodio 7, el propio personaje confesaba su identidad... en una sesión de terapia.

Porque sí, tal y como muchos habían deducido debido a un garrafal error en los créditos finales del cuarto capítulo, el perturbado y sanguinario criminal con aspiraciones artísticas no era otro que Bastian, el personaje de Hunter Doohan que había aparecido brevemente en la segunda entrega, pidiendo ayuda a la psicóloga Heather Glenn, la nueva pareja de Matt, durante una firma de libros.

Es precisamente a Heather a quien el joven acaba confesando su terrible secreto, agradeciéndole el haberle hecho comprender que debía abrazar su "verdadero" ser y dejando claro que pretende que ella sea la próxima víctima para su gran obra de arte.

"Fue usted. Leí sus libros, la observé. Me conoce, entiende cómo soy", dice Bastian antes de comenzar a drenar la sangre de la doctora para completar un nuevo mural.

Daredevil, que tras regresar a la guarida del asesino encuentra allí unos retratos de su amada, interviene a tiempo, enfrentándose por segunda vez al villano y salvando a la doctora Glenn. Pero es la psicóloga quien pone fin al combate matando a Muse de un disparo.

CAMBIOS DE MUSE RESPECTO A LOS CÓMICS

Cabe señalar que, aunque Muse es un personaje de los cómics, su versión en la ficción de Disney+ difiere mucho del material original. Así, mientras que en las grapas el villano contaba con algunos poderes, como el de ser imperceptible gracias a la habilidad de su cuerpo para actuar como un vórtice que absorbía toda la información sensorial de alrededor o la fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, en la serie se trata de un simple humano... eso sí, muy diestro en artes marciales.

Por otro lado, en las viñetas nunca se llegaba a confirmar la verdadera identidad de Muse, algo que, si bien incrementaba el misterio alrededor del personaje, no permitía dotarle de demasiado trasfondo, que es por lo que parece haber optado la serie. Y es que, en vez de ser un asesino anónimo sin más, la ficción presenta al villano como un joven atormentado con un largo historial de problemas mentales.

Además, Daredevil: Born Again ya ha matado al personaje (al menos en apariencia) y lo ha hecho dando mayor protagonismo a Heather, que es la que acaba disparando contra el asesino. No obstante, en las grapas el responsable de su muerte no es otro que Blindspot, quien provoca que el villano decida adentrarse en un incendio antes que ser capturado.