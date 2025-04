Daredevil: Born Again

Titulado Por amor al arte, sin duda alguna el episodio 7 de Daredevil: Born Again ha resultado ser especialmente intenso. Algo que, teniendo en cuenta el final del anterior capítulo, era de esperar. Así, la nueva entrega no solo ha supuesto alguna muerte importante, sino que además ha dejado en el aire una posible traición.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras haber presentado en anteriores episodios al sádico villano Muse, una figura enmascarada que se dedica a drenar la sangre de sus víctimas para pintar con ella las paredes de Nueva York, la serie ha revelado que se trata de un chico que hasta ahora solo había aparecido muy brevemente, pidiendo a la psicóloga Heather Glenn que lo aceptara como paciente.

Es precisamente durante una sesión de terapia con Heather que el chico, Bastian Cooper, confiesa su verdadera identidad, así como su intención de asesinar a la psicóloga. Daredevil llega justo a tiempo y se enfrenta al villano, que acaba muriendo a manos de Heather, si bien son Fisk y su fuerza especial contra los vigilantes quienes acaban llevándose todo el mérito.

Aunque la de Muse es quizá la muerte más impactante del capítulo, cabe recordar que no es la única, ya que también Luca, uno de los jefes criminales de la ciudad, pierde la vida en este episodio, un evento que no conviene pasar por alto, ya que podría estar apuntando a una gran traición (o no).

Y es que, en el episodio, Luca se muestra deseoso de deshacerse de Fisk, diciéndole a Vanessa que todo iba mejor cuando ella estaba al mando y sugiriéndole que quizá sea "hora de cambiar". "¿Ahora estás pidiendo permiso o mi ayuda?", replica la mujer, lo que parece indicar que la posibilidad de recuperar su poder podría tentarla, tanto quizá como para volverse contra su marido, con quien de todas maneras se ha mostrado distante desde el inicio de la ficción.

En todo caso, más adelante Vanessa envía una dirección al criminal, informando de que Fisk estará solo, pero cuando este acude al lugar indicado, es disparado por Buck. Así pues, caben dos posibilidades, siendo la primera que el alcalde descubriera a tiempo el complot y la segunda que el matrimonio lo planease todo como una trampa para Luca. Mientras que en el primer caso ahora Vanessa se encontraría en peligro, con su marido sabiendo de su traición, en el segundo, la pareja habría salido reforzado de lo que, a todas luces, ha sido una muestra de fidelidad por parte de la mujer.