El devastador mensaje oculto en la canción final de Adolescencia

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia, la aclamada serie de Netflix, sigue a Jamie (Owen Cooper), un chico de 13 años acusado de matar a una compañera del instituto. El último episodio de la serie aborda el impacto de este trágico suceso en la familia del joven. Y es que en los minutos finales, el padre del chico (Stephen Graham) llora en la habitación de su hijo en una desgarradora escena en la que suena una canción... con un devastador mensaje oculto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del primer capítulo se confirma que Jamie mató a su compañera Katie, a la que apuñaló siete veces en un párking. A pesar de que hay imágenes que lo prueban, el joven sigue defendiendo su inocencia. Sin embargo, al final del cuarto episodio, Jamie llama a su padre y le comunica su decisión: ha decidido declararse culpable.

Tan solo minutos después de hablar con su mujer y madre de Jamie (Christine Tremarco) sobre su posible responsabilidad en el crimen que cometió Jamie, el personaje de Graham entra en la habitación de su hijo y comienza ha llorar desconsoladamente mientras abraza el oso de peluche de su hijo, al que llega incluso a meter en la cama, arropar hasta el cuello y besar en la frente. De esta manera, se disculpa en la distancia con Jamie por no haberlo hecho mejor como padre, por no haber estado más pendiente del joven y de los mensajes de odio y misoginia que le iban calando en él a través de Internet.

Durante esta demoledora escena suena de fondo una versión de Through the Eyes of a Child de Aurora. Una bella canción que, además, en esta ocasión está interpretada por Emilia Holliday, quien interpreta a Katie, la joven compañera de instituto a la que mató Jamie.

Philip Barantini, director de la serie, reveló en declaraciones a Tudum, la web de Netflix, que no se podía sacar de la cabeza la canción. "Katie es parte de toda la serie. Su presencia siempre está ahí", explicó Barantini cuando le preguntaron por qué quiso utilizar la voz de Holliday en vez de la canción original.

Through the Eyes of a Child forma parte de All My Demons Greeting Me As a Friend, el álbum debut de Aurora, en 2016. La cantante noruega ha hablado en sus redes sobre la inclusión de la canción en la serie, calificándola como algo "extraño y maravilloso". Además, ha explicado el significado que tiene la canción.

"Es extraño y maravilloso ver a la gente conectar con esta canción. La profunda necesidad de que el mundo deje de descuidar al niño interior y de confundir la inocencia con la debilidad. Espero que la canción le traiga algo bueno a la gente", explicó la cantante en un post de Instagram junto con un video de la serie. "Siempre se escribió con la esperanza de que encontrara a la gente y la tratara con bondad. Aunque me resulta extraño que esté ahí fuera viviendo su propia vida, la encuentro muy hermosa", añadió Aurora.