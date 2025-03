El primer ministro de Reino Unido se hace eco de Adolescencia y el "aberrante" problema que refleja

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia no solo se ha convertido en el último éxito de de Netflix, sino que además parece haber calado hondo en las conciencias, tal y como sus creadores deseaban. Y es que, aunque no se basa en ningún caso real concreto, la serie de Netflix pone de relieve un "creciente problema" actual como el de la violencia juvenil y los discursos de misoginia y odio que se propagan por Internet, un tema que el primer ministro de Reino Unido ha abordado.

"En casa estamos viendo Adolescencia con nuestros hijos. Tengo un chico de 16 años y una chica de 14", expresó Sir Keir Starmer en la Cámara de los Comunes, tras ser interpelado por Anneliese Midgley, diputada por Knowsley que sacó a colación la ficción, señalando que todo el mundo estaba hablando de ella.

🚨 NEW: A Labour MP brings up the Netflix series "Adolescence" and asks Keir Starmer if he will support the creators calls to show it in schools to counter "toxic misogyny early"



Starmer: "Yes, and at home we are watching Adolescence with our children... it's very good" #PMQs pic.twitter.com/YNHaUrmqVT