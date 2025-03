MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio)

Adolescencia, la serie que relata el caso de Jamie Miller, un joven de 13 años acusado de asesinar a puñaladas a una compañera de colegio, es ya uno de los grandes estrenos de Netflix del año. Cuatro capítulos rodados cada uno de ellos en un único plano secuencia que abordan el fenómeno de la violencia juvenil desde diferentes ángulos. La ficción ha generado debate y ha puesto encima de la mesa preguntas incómodas que van más allá del típico 'quién lo hizo' y que requieren respuestas complejas y, a menudo, inciertas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las grandes cuestiones que plantea la serie creada por Jack Thorne y Stephen Graham, es el móvil del joven, por qué Jamie mató a Katie. Ya la solución a esta incógnita es, una vez más, compleja ya que se trata de una combinación de factores, incluida su falta de autoestima, acoso escolar recibido y la propaganda misógina o de la "machosfera" a la que los jóvenes tienen a través de internet.

La serie dirigida por Philip Barantini arranca con la irrupción de la policía la casa de la familia de Jamie (Owen Cooper) y su detención como sospechoso de haber matado a puñaladas a su compañera de clase, Katie. Esta primera entrega muestra a la familia del detenido por las impactantes acusaciones y el impacto en el joven, abrumado por todo lo que estaba pasando pero que sigue defendiendo una y otra vez su inocencia tanto ante los agentes como ante su padre, encarnado por un colosal Stephen Graham.

Pero al final del primer episodio, durante el interrogatorio los detectives encargados del caso muestran al detenido, a su padre y a su abogado las imágenes de las cámaras de vigilancia del aparcamiento en las que se ve a Jamie acuchillando siete veces a Katie. Pero incluso después de ver el vídeo, Jamie insiste en que él no lo hizo.

Tras este primera entrega, el segundo capítulo se centra en la investigación y en cómo los dos agentes encargados del caso van hasta el instituto donde intentan buscar el arma del crimen, interrogan a sus compañeros en busca de más información que les permita no solo hallar el cuchillo, sino también entender por qué Jamie mató a Katie y cuál era su relación.

EMOJIS EN CLAVE

Allí Adam, el hijo de uno de los detectives encargado del caso, le da a su padre una información que será clave para averiguar la naturaleza la relación entre asesino y víctima: Katie atacaba en redes a Jamie a través de emojis con significados encriptados relacionados con los incels y la machosfera.

El apasionante tercer episodio salta siete meses adelante en el tiempo para mostrar a Jamie en un centro de detención de menores donde recibe la visita de psicóloga Briony Ariston, interpretada por Erin Doherty. En su tensa conversación, el joven muestra su naturaleza violenta, su absoluta falta de autoestima y cómo ha calado en él la misoginia y la propaganda machista generando una masculinidad tóxica.

Además, y pese a que siempre intenta calcular lo que va a decir para no incriminarse, aunque preso de su ira no siempre lo consigue, Jamie deja entrever cómo se sintió atacado por los comentarios de Katie, a quien guardaba un profundo rencor por haberle rechazado. Además, durante esta conversación también se revela que entre los chicos del colegio circulaban fotografías de Katie desnuda.

Así, Jamie le confiesa a Briony que invitó a salir a Katie después de que una foto suya en topless fuera reenviada entre compañeros de clase en Snapchat y fuera insultada por el resto. Pero Katie, a pesar de ese momento de debilidad, le rechazó y más tarde publicó en el Instagram de Jamie emojis burlándose de él por pedírselo. Sin embargo, es después de que ella lo llamara públicamente incel en Instagram que lo llena de rabia.

El cuarto y último capítulo de Adolescencia, ambientado 13 meses después del asesinato, está centrado en la familia de Jamie y cómo ha quedado marcada, y no solo en el plano emocional y sino también en el social, por el crimen. En el último tercio del episodio, durante una llamada de teléfono para felicitar el cumpleaños a su padre, el joven hace una inesperada confesión: ha decidido, ahora que se acerca el juicio, cambiar su testimonio y declararse al fin culpable.

Jack Thorne explicó que "Jamie sabe ahora lo que ha hecho y cuál podría ser su futuro", más de un año después el joven parece al fin entender la gravedad de sus actos. Un proceso que comenzó, apuntan los responsables de Adolescencia, en el episodio 3 durante su intensa conversación con la psicóloga. Un desgarrador capítulo que termina con Jamie suplicando a Briony que le diga a su padre que es bueno.

Unos padres que, por cierto, también terminan la serie asumiendo cierta responsabilidad y conscientes de que a pesar de que creían que estaban siendo buenos padres, y la prueba está en la hermana de Jamie que es una joven cabal y gran estudiante, podrían haber hecho algo más. Ambos coinciden en que debían haber estado más atentos, debían haber hecho algo más y no simplemente creer que su hijo ya estaba a salvo de cualquier mala influencia encerrado en su cuarto tantas horas ante el ordenador sin control ninguno.

EL AUGE DE LA MACHOSFERA Y CULTURA INCEL EN INTERNET

Toda la información aportada en los cuatro capítulos de la serie dejan como conclusión que Jamie mató a Katie debido a una combinación de factores que van más allá de ser rechazado por ella. Entre ellos destaca su distorsionado concepto de masculinidad y de cómo deben ser las relaciones entre hombre y mujer, algo directamente derivado de cómo ha calado en él la propaganda misógina y los mensajes radicales de incels. Tampoco hay que olvidar otros condicionantes fundamentales como el acoso recibido no solo en redes sociales, sino también en el instituto, la falta de comunicación con su familia y una enorme falta de autoestima.

Los guionistas han subrayado en diferentes ocasiones que la serie no se basa en un caso concreto, pero sí se inspiraba en la epidemia de crímenes con arma blanca en el Reino Unido y en una exploración de la rabia masculina, la conocida como cultura incel o machosfera.

Graham declaró a Vanity Fair que al principio no estaba familiarizado con la machosfera, una controvertida red de sitios web, blogs, foros y comunidades on-line centradas en los derechos de los hombres, los intereses masculinos y la oposición al feminismo. "No sabía lo que era hasta que Jack [Thorne] me lo contó todo y me quedé alucinado", dijo.

Thorne también declaró a Los Angeles Times que quería ir más allá de la típica narrativa de culpar a los padres. En su lugar, trató de examinar otros factores que podrían influir en el comportamiento de Jamie, incluido el auge de la cultura incel en Internet. La Liga Antidifamación define a los incels como "hombres heterosexuales que culpan a las mujeres y a la sociedad de su falta de éxito romántico".