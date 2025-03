Adolescencia de Netflix: La confesión de Jamie y el desgarrador final explicado

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El 13 de marzo, Netflix estrenó Adolescencia, una serie creada por Stephen Graham y Jack Thorne, con dirección de Philip Barantini. Compuesta por cuatro episodios, la ficción sigue el caso de un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera del colegio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final del episodio 4, el padre del chico, Eddie Miller (Stephen Graham) besa el osito de peluche de su hijo Jamie (Owen Cooper) y se disculpa con él. Eddie sigue conmocionado por la noticia que Jamie, acusado de asesinar a Katie (Emilia Holliday), le acaba de dar minutos antes: cambiará su declaración y aceptará su culpabilidad.

La verdad tras el asesinato de Katie se confirma en los últimos 10 minutos del episodio 1. Después de que los detectives le pidieran a Jamie que confirmara su paradero y la ropa que llevó la noche anterior, ven imágenes de las cámaras de seguridad donde aparece apuñalando a la chica siete veces en un parking. "Queríamos que el público sintiera lo mismo que Eddie al verlo y darse cuenta de lo que hizo Jamie", dice Graham.

"Contar un drama que se centra en el porqué, en lugar de en quién, hace que la gente se plantee diferentes preguntas. Preguntas como: '¿Qué les pasa a nuestros hijos adolescentes?'. Phil, Stephen y yo nos centramos en la masculinidad: en pensarnos como hombres, en el tipo de padres, parejas y amigos que somos, y en cuestionarnos con intensidad quiénes somos como personas", argumenta Thorne.

"Jamie sabe lo que ha hecho, está aterrorizado y no ha comprendido lo decisivo que es. Está esperando que su padre le diga: 'Estás a salvo y te quiero'. Y su padre nunca podrá volver a darle eso", agrega Thorne.

¿POR QUÉ JAMIE CAMBIA DE OPINIÓN?

Aunque en los tres primeros episodios Jamie se niega a asumir la responsabilidad de sus actos, su mentalidad cambia en el episodio 4. En la segunda mitad de la entrega, Jamie llama a su padre y le dice que se declarará culpable del cargo de asesinato. Thorne explica que este es el primer momento en el que Jamie muestra "certeza".

Según el guionista, su evolución comenzó en el episodio 3, durante su compleja conversación con Briony. "En el episodio 4, ha avanzado mucho más en su proceso que antes. Ahora Jamie es consciente de lo que ha hecho y de lo que podría ser su futuro. Eso le permite encapsular sus sentimientos y, de alguna manera, cerrarse a sí mismo", dice.

Por su parte, Barantini trabajó con Graham y Christine Tremarco, quien interpreta a Manda, la madre de Jamie, sobre esta escena. "Les dije: 'Imaginad que alguien a quien queréis está conectado a una máquina de soporte vital. Habéis estado esperando y rezando para que sobreviva. Luego, en este momento, el médico finalmente os dice: 'No hay nada más que podamos hacer, vamos a desconectar la máquina'. Eso es lo que significa para los Miller que Jamie se declare culpable", señala.

"Jamie siempre intenta impresionar a su padre y asegurarse de que esté orgulloso de él. Pero no creo que lo consiga", dice Cooper. "Obviamente, le preocupa la declaración de culpabilidad, pero lo que más le preocupa es su padre. Aunque no quiere decepcionar a toda su familia, su padre está en el centro de su corazón. Jamie no quiere fallarle a Eddie", añade.

LA FAMILIA, GRAN PROTAGONISTA DEL FINAL

Graham y Thorne querían cerrar la serie con un análisis profundo de la familia Miller. No solo les interesaba explorar el "efecto dominó de este acto atroz", sino también desmontar cualquier prejuicio negativo que los espectadores pudieran haber tenido sobre ellos.

"Quería eliminar la posibilidad de que la gente pensara que Eddie es un hombre violento", explica Graham. Aunque el patriarca de los Miller no es "excesivamente tierno ni le dice constantemente a su hijo que lo quiere", sigue siendo "un padre trabajador que sale temprano por la mañana, vuelve tarde por la noche y pone comida en la mesa. Eddie da todo el amor que puede y hace lo mejor que sabe", subraya.

Los guionistas también quisieron mostrar que la madre y la hermana de Jamie son personas igualmente respetables. "No quería que la madre de Jamie fuera alcohólica. Es simplemente una mujer trabajadora", añade Graham. "Su hermana es probablemente la más destacada de su clase", recalca.

Para Thorne, el episodio final es la pieza clave para comprender a Jamie. Aunque ninguno de sus familiares es "culpable" de sus acciones, Manda y Eddie asumen la responsabilidad de sus decisiones como padres. "En este punto, terminas de entender a Jamie", señala Thorne. "Tienes una nueva perspectiva sobre Eddie, una visión más compleja de él. Necesitas comprender cómo permitió que su hijo se distanciara, qué le enseñó y qué no le enseñó. Y eso es algo que afecta a toda la familia", concluye.

LA ESCENA FINAL DE ADOLESCENCIA

Adolescencia termina regresando al dormitorio de Jamie, el lugar donde comenzó la historia. Esta vez, sin embargo, Jamie ya no está intentando ocultar su crimen, y su padre, Eddie, llora en la habitación.

Durante la producción, Barantini pidió al departamento de arte que imprimiera fotos familiares felices de Graham, su esposa Hannah Walters y sus hijos. Estas fotos, junto con una nota que decía "te queremos, estamos muy orgullosos de ti" fueron colocadas en el armario de Jamie para la última toma, sabiendo que la cámara no las captaría, pero Graham sí las vería.

Barantini recuerda que cuando Graham miró las fotos y leyó la nota, tuvo un impacto profundo en él, haciendo que la última toma fuera de lo más emotiva. Graham admite que el gesto "le conmovió profundamente" y no pudo contener las lágrimas.