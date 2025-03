Así se rodó Adolescencia de Netflix: Planos secuencia reales de una hora, un dron y meses de ensayos

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia, serie que se ha colocado en lo alto del ránking de lo más visto en Netflix, sigue la historia de un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera del colegio. Y, más allá de su dura e interesante trama, que aborda un tema de pleno interés como la proliferación de la violencia juvenil, la ficción ha sorprendido también por sus aspectos técnicos. Y es que cada uno de los cuatro episodios que componen Adolescencia están rodados como un único plano secuencia.

Queriendo profundizar en el proceso del rodaje y revelar a los fans detalles de la producción, el servicio de streaming ha publicado en sus redes sociales un vídeo del 'making of', así como una serie de respuestas a posibles preguntas que se hacen los fans.

"Si no se ven los cortes, es porque no las hay. Cada episodio se filmó realmente en tiempo real en una sola toma continua", aseguraba la plataforma en su cuenta de X, antes Twitter.

Q: Surely they didn’t actually film each episode in one shot, right?!



They absolutely did! If you can’t see the joins, it’s because there aren’t any. Each episode was genuinely filmed in real-time in one continuous shot. We promise! — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 15, 2025

Por supuesto, el hecho de cada capítulo fuese un plano secuencia, implicó meses de ensayos previos y el rodaje varias veces de cada capítulo hasta dar con el resultado adecuado. Y es que el trabajo de los actores para cada capítulo se asemejaba mucho al que hacen los actores de teatro, interpretando su papel de principio a fin y sin cortes durante una hora, saliendo a escena (en este caso a plano) cuando lo requiere el guión.

"Inicialmente estaba previsto rodar cada episodio completo 10 veces (una por la mañana, otra por la tarde, a lo largo de cinco días), pero en realidad hubo que abandonar y reiniciar algunos intentos, por lo que algunos episodios tuvieron muchas más de 10 tomas", reveló Netflix. A este respecto cabe destacar que el primer capítulo fue una excepción, ya solo requirió de dos tomas.

Q: So did they film each episode more than once?



A lot more. It was initially planned that they would film each episode in full 10 times (once in the morning, once in the afternoon, across five days) – but in reality a few attempts had to be abandoned and restarted, so some… — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 15, 2025

"Para preparar el rodaje, se ensayaron segmentos del guión y cada día se añadía un poco más, empezando con cinco minutos el primer día y añadiendo más material a medida que avanzaban, de modo que al final de la semana ya estaban haciendo ensayos completos", escribió la plataforma, respondiendo a cómo se había preparado el reparto.

Q: How did the cast prepare?



In preparation for the shoot, segments of the script were rehearsed and a little bit more added each day – starting with five minutes on the first day and then adding further material as they went through, so by the end of the week they would be… — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 15, 2025

En el mismo hilo, el servicio de streaming hacía referencia al equipo de producción y sus movimientos durante el rodaje para no aparecer en el plano. Una completa coreografía que requirió de muchos ensaños aunque también reveló que a veces era necesario que algunos de los miembros técnicos permanecieran dentro del plano y, por tanto, "se les caracterizaba para que pudieran integrarse en la serie como extras".

Q: How did the crew stay out of shot as the camera moves around?



During these rehearsals the cast would also work through the choreography, allowing the DOP to plan the positions of the camera through the whole take, as well as the movements of the crew.



Sometimes it was… — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 15, 2025

LA ESCENA DEL DRON

Una de las escenas más impactantes de la ficción y que además planteó un dilema en la producción fue el tramo final del segundo capítulo, un episodio que, asegura Netflix, se logró rodar de forma satisfactoria en la última toma.

El capítulo termina con una persecución cerca de la escuela y luego, tras seguir un tramo del regreso de la mejor amiga de Katie en de vuelta a casa, en sus últimos compases, llevaba ya el encuadre bastante lejos, hasta el lugar del asesinato: el aparcamiento del centro comercial en el que Jamie mató a Katie. Allí mientras suena una versión de Fragile de Sting, se ve como el padre del asesino, encarnado por Stephen Graham, deja un ramo de flores en el lugar en el que fue hallado el cadaver de la joven.

"Ese momento (recorriendo esos cientos de metros en primera persona) habría parecido casi como un videojuego", explicaba Matthew Lewis, director de fotografía en el vídeo del 'making of', algo que, en su opinión, habría "distraído" a la audiencia. La solución fue "hacer que la cámara volase" atándola a un dron. "Se siente más etéreo", señaló Lewis.

Q: How did they film the drone shot at the end of Ep 2?



The DOP carries the camera and follows a school pupil to the traffic lights with a wide shot as she goes at the end of the school day. Before she crosses the road, a team attach the camera to a drone, which then flies a… pic.twitter.com/kKk7ocLCkU — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 15, 2025

"El director de fotografía lleva la cámara y sigue a una alumna del colegio hasta el semáforo con un plano amplio mientras se va al final de la jornada escolar. Antes de que cruce la carretera, un equipo acopla la cámara a un dron, que vuela una distancia de 0,3 millas a través del lugar hasta la escena del crimen, donde un operador de cámara y un equipo de ayudantes se encargan de capturar la cámara y hacer la transición a un primer plano de Stephen Graham. Fácil", resumió Netflix.

Lo cierto es que los cuatro capítulos de Adolescencia son un prodigio de coordinación y eficacia ténica, una suerte que el director, Philip Barantini, ya ejecutó con acierto en Hierve, un thriller culinario que también presenta su historia en un único plano secuencia y que, curiosamente, también estaba protagonizado por Stephen Graham.