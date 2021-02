Destino: La saga Winx: ¿Está realmente muerta... SPOILER?

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente la renovación de 'Destino: La saga Winx', tal ha sido el éxito de los primeros episodios, que resultaría raro que la plataforma no apostase por otra entrega más, especialmente por el gran cliffhanger que deja el capítulo final, con el que también han comenzado muchas teorías, especialmente por el destino de cierto personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La revelación del pasado de Bloom (Abigail Cowen) provoca un auténtico maremoto en el Alfea College. Pues se revela que el exterminio de supuestos inocentes en Aster Dale fue, en realidad, una manera de destruir a brujos de sangre, quienes buscaban robar la magia de las hadas y que, realmente, ellos fueron los que robaron a Bloom de su familia.

Que la verdad salga a la luz, junto con la liberación de la antigua directora del liceo, Rosalind (Lesley Sharp), provoca un cisma en el instituto, pues la traición de Farah (Eve Best) y Silva (Robert James-Collier), pensando que Rosalind había cometido un genocidio, acaba teniendo consecuencias directas sobre la primera.

Después de que los Quemados sean derrotados, Farah y Rosalind tienen una conversación reveladora, al que se desvela el origen de los Quemados, quienes fueron soldados humanos mil años antes y que acabaron convertidos en los monstruos carbonizados cuando se utilizó la magia contra ellos.

Esto le hace abrir los ojos a Farah, quien comienza a comprender el panorama real, pues Rosalind también permitió que los Quemados cruzasen la barrera para poner los poderes de Bloom a prueba, llegando a demostrar la joven su habilidad de la Llama del dragón. Es entonces cuando Rosalind forma una alianza con la Reina Luna (Kate Fleetwood), logrando desprenderse del poder administrativo de Farah.

EL GRAN SACRIFICIO

De esta forma, Dowling acaba convirtiéndose en una pieza prescindible, algo que le lleva a la muerte, pues Rosalind le rompe el cuello con el poder de la magia, provocando que sus restos acaben convertidos en flores.

Ahí viene la cuestión, ¿en la segunda temporada regresará Farah? Todo parece indicar que no. Sin embargo, no hay que olvidar que 'Destino' está basada en una serie sobre hadas y magia, lo que implica que pueda ser posible que alguien pueda volver de entre los muertos, máxime cuando los poderes de Bloom y su Llama del dragón aún no han mostrado todo su potencial.

Quizás la rebelión ante el liderazgo de Rosalind como directora del Alfea, el cual ahora parece una escuela militar, provoque una rebelión de Bloom, a la que se sumen también Terra, Musa, Aisha y Stella. Y, justo en esa rebelión, pueda lograrse revertir la muerte de Farah.