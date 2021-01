Destino: La saga Winx: Las 9 grandes diferencias con la mítica serie de animación

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

'Destino: La saga Winx', la serie que reimagina la popular ficción de animación ya ha llegado a Netflix. Y, más allá de los cambios estéticos que pudieron verse en el tráiler -y que en algunos casos han despertado la indignación de los fans de la franquicia-, el polémico reboot en imagen real tiene muchas más diferencias.

Dividida en seis capítulos, 'Destino: La saga Winx' opta por tener un enfoque más adulto que su contraparte de animación, así como también por una trama mucho más siniestra. Esto, evidentemente, provoca que haya muchos más cambios que los estéticos, pues la historia de la ficción creada por Iginio Straffi ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad.

Por ello, es momento de destacar las grandes diferencias entre la serie de animación y el reboot de Netflix:

LAS ALAS DE LAS HADAS

Ya estuvo entre las críticas más sonoras de los fans en redes sociales, pero en la serie se ha hecho muy evidente. Y es que a la Winx de 'Destino' les faltan esas coloridas hadas que hicieron tan emblemática a la ficción de animación. No obstante, esto es explicado en uno de los episodios.

"Teníamos alas en el pasado... a medida que evolucionamos, la magia de la transformación se ha perdido", dijo el director del Alfea College cuando llegó Bloom (Abigail Cowen) al liceo.

TERRA

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/3/2021/01/fate_winx_saga_terra-e4c0766.jpg?webp=true&quality=90&resize=620%2C413

Una sonora ausencia en este reboot es el de Flora, el hada de la naturaleza, quien es sustituida por Terra (Eliot Salt), quien revela en el primer episodio que ella es prima de Flora, lo que abre la esperanza a los fans de volver a verla en la serie más adelante. Respecto a sus poderes, son muy similares a los de Flora, siendo capaz de manejar las plantas a voluntad.

FALTAN TECNA Y ROXY

En esta versión, hay dos bajas que los fans echa muy en falta: Tecna y Roxy. El hada de la tecnología y el hada de los animales son las grandes ausentes de esta versión, pues ninguna tiene representación alguna en la serie. Roxy no apareció en la cuarta temporada, lo que hace que su ausencia no sea tan sonora. Sin embargo, la no aparición de Tecna sí que ha provocado una fuerte polémica, pues su baja no se justifica.

LOS PODERES DE MUSA

En la serie de animación original, Musa es el hada de la música y proviene del planeta Melody. En 'Destino', el personaje interpretado por Elisha Applebaum no domina este arte, sino que su poder es sentir las emociones. Algo tremendamente agotador. De ahí, su carácter distante.

¿DÓNDE ESTÁN LAS TRIX?

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/3/2021/01/fate_winx_saga_beatrix-2770cf0.jpg?webp=true&quality=90&resize=620%2C413

Las enemigas habituales de las Winx, en la serie original, eran las Trix, un trío de brujas que lo conformaban la princesa Icy (bruja del hielo), Darcy (bruja de la ilusión) y Stormy (bruja de la tempestad). En el reboot en imagen real, las tres son condensadas en un solo personaje: Beatrix (Sadie Soverall).

¿WHITEWASHING?

Otro punto polémico en la elección del reparto son las actrices elegidas para interpreta a Terra, prima de Flora, y Musa. En la serie de animación original, Flora tiene rasgos latinos (su diseño estuvo inspirado en Jennifer López), mientras que Musa tenía rasgos asiáticos (su diseño estuvo inspirado en Lucy Liu). Terra, siendo prima de Flora, es interpretada por una actriz de aspecto caucásico, igual que Musa, lo que ha provocado acusaciones de 'whitewashing' o 'blanqueo' entre el fandom.

not netflix whitewashing the asian and latina characters of their live action Winx Club 🤡 pic.twitter.com/UghzpbkcM7 — Paula M of THE PAPER REELS! (@thepaperreels) December 10, 2020

TRIÁNGULO AMOROSO

En la serie de animación, las Winx tienen cada una su propio interés amoroso. Sky (Danny Griffin) es el novio de Bloom en la ficción original. En 'Destino', el joven está saliendo de una relación tormentosa con Stella (Hannah van der Westhuysen), lo que provoca un triángulo amoroso, algo muy habitual en la traslación de series de animación a ficciones de corte juvenil y un tono más oscuro.

EL ORIGEN DE RIVEN

En la serie de animación original, Riven (Freddie Thorp) tiene una relación con Musa (llena de grandes altibajos). En 'Destino', Riven es un joven con problemas, un paria social, que busca atención provocando a los nuevos estudiantes y siguiendo a Beatrix.

LOS NUEVOS VILLANOS

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/3/2021/01/fate_winx_saga_burned_ones-bf4a2ae.jpg?webp=true&quality=90&resize=620%2C413

Para darle un toque mucho más oscuro a las Winx Club, 'Destino' ha introdujo un nuevo enemigo, una nueva raza que puede provocar un auténtico apocalipsis en el Alfea College: los Quemados.

Estos seres son monstruos despiadados que intentan matar a todo aquel con el que se cruzan. Su reaparición, 16 años después de su desaparición, provoca que el liceo esté alerta. Además de ser luchadores temibles, son capaces de infectar a una persona, convirtiéndole en un quemado. Son similares a los zombis de 'The Walking Dead' o a los caminantes blancos de 'Juego de tronos'.