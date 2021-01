¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Destino: La saga Winx en Netflix?

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

'Destino: La saga Winx' ha conquistado al público de Netflix. La reinvención en imagen real de la mítica serie de animación lidera el ranking de lo más visto de la plataforma. Sus seis primeros episodios terminan con un potente cliffhanger que pide a gritos una segunda temporada. Ahora bien, ¿cuáles son los planes de Netflix? ¿Habrá más capítulos?

Si bien, 'Destino' está triunfando en la plataforma, Netflix aún no ha dado luz verde a una segunda temporada. Usualmente, el servicio en streaming suele esperar entre tres a seis semanas para anunciar su veredicto. Por lo que los fans tendrán que esperar a finales de febrero o inicios de marzo para saber si las hadas de Alfea comenzarán el segundo curso en el instituto.

La crítica no ha sido muy entusiasta con la primera temporada. No obstante, eso no le ha impedido atraer la atención del público. De todas formas, no hay que olvidar que la ficción ha estado rodeada de polémica y que esto puede repercutir negativamente en su renovación.

Dando por hecho que Netflix renueve 'Destino', habría otra incógnita: ¿cuándo comenzaría a rodarse y cuándo llegaría a la plataforma? Al haber tenido solo seis episodios, algo poco habitual en este tipo de producciones -las ficciones juveniles de Netflix suelen tener entre ocho y diez capítulos-, la segunda temporada podría llegar a inicios del año que viene.