Todas las canciones en Destino: La saga Winx, la serie de Netflix

Destino: La saga Winx presenta una banda sonora llena de canciones pop modernas y música indie. En los seis episodios de la primera temporada la música tiene un gran peso, incluyendo temas de artistas como Dua Lipa o Grimes.

Repasamos la lista de temas que aparecen en los capítulos de la serie y recordamos el momento en el que suenan dentro de la ficción que está arrasando estos días en Netflix.

CAPÍTULO 1: A LAS AGUAS Y LO SILVESTRE

'Kids in the Corner' de Amber Van Day: esta es la canción que suena cuando la serie comienza con varias tomas aéreas de Alfea College.

'We Appreciate Power' de Grimes con HANA: este tema se oye mientras Los Especialistas entrenan cerca de un estanque, con Sky y Riven mostrando sus habilidades y hablando de su verano.

'Physical' de Dua Lipa: Bloom llega a una fiesta y habla con Sky sobre su pasado en California justo cuando suena este tema de la británica.

'In for the Kill' de La Roux: Sky y Stella comparten un momento íntimo al ritmo de La Roux mientras conversan sobre su reciente ruptura.

'Adeline' de Alt-J: Musa toca una canción para Terra, que sirve como pista de fondo para una secuencia final de episodio.

CAPÍTULO 2: AQUÍ NO HAY DESCONOCIDOS

'High Tide' de Lemolo: esta es la canción elegida para la secuencia en la que Farah les cuenta a sus alumnos cómo la magia vive en la naturaleza. Ella los anima a conectar con la Tierra para desarrollar sus poderes. Lo más importante es que Farah destaca la importancia de las emociones subyacentes para todas las hadas.

'Forever & Ever More' de Nothing But Thieves: Sky observa a Los Especialistas entrenar con este tema de fondo.

CAPÍTULO 3: ESPERANZAS MORTALES

'Silvering' de LoneLady: Sky y Riven entrenan mientras Saul les da sus consejos.

'You're The One' de Katreanada con Syd: Bloom llega a la fiesta anual de Los Especialistas en el ala este de Alfea al ritmo de esta canción.

'Tonight' de Kesha: Bloom desafía a Sky a un juego de beer pong, y también usa su magia para calentar la cerveza de sus oponentes.

'Never Come Back' de Caribou: Este tema pone banda sonora a uno de los momentos más románticos, cuando Musa besa a Sam.

'Borderline' de Tame Impala: Esta canción marca la discusión entre Sky discute con Stella sobre Ricky.

'Hot Pink' de Let's Eat Grandma: Bloom habla con Aisha sobre una mujer que vio en una foto de Alfea.

'Lower Your Eyelids to Die with the Sun' de M83: El episodio termina con esta canción y Farah diciéndole a Silva que no pueden permitir que Bloom conozca a Rosalind.

CAPÍTULO 4: ÁNGELES CAÍDOS

'Only A Game' de White Hex: El único tema del episodio es este en el que Riven se burla de Beatrix por su obsesión por Bloom.

CAPÍTULO 5: MARCHITARSE EN LA VERDAD

'Sudden Desire' de Hayley Williams: Al igual que 'Never Come Back' de Caribou, esta canción suena durante un beso entre Musa y Sam.

'Trick Pony' de Charlotte Gainsbourg: la artista francesa pone ritmo a la discusión de Terra y Dane sobre Beatrix y Bloom.

'If You Wait' de London Grammar: Sky ofrece un conmovedor monólogo sobre sus problemas y los de Bloom.

'Running Mate' de Lemolo: Bloom tiene una conversación con Terra y Musa con esta canción de Lemolo sonando.

CAPÍTULO 6: UN CORAZÓN FANÁTICO

'A Moment Apart' de ODESZA: Bloom usa sus poderes y levita mientras suena este tema de ODESZA.

'Swansea' de Lemolo: Tras sonar en el episodio 5, Lemolo vuelve a colarse en la serie en una secuencia en la que Bloom pierde su fuerza y es rescatada por el resto de hadas.

'Come Home' de Pip Blom: Sky observa cómo se apagan las luces en Alfea College y pasa la noche. Bloom aparece por la mañana.

'Carry You' de Novo Amor: Bloom informa a sus padres sobre sus poderes de hada

'Teach Me To Fight' de YONaka: La canción suena después de que Rosalind mate a uno de los personajes y continúa mientras Bloom y las demás regresan a Alfea College.