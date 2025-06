¿Debutará Mefisto En Ironheart, La Nueva Serie De Marvel?

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Ironheart, la serie que traerá de vuelta a Dominique Thorne como Riri Williams, llega a Disney+ el próximo 24 de junio. Marvel ya ha revelado los títulos de sus seis episodios, y los fans están convencidos de que en uno de ellos se esconde una pista sobre el debut de Mefisto en el UCM. La cuestión es... ¿aparecerá realmente el señor del inframundo en la ficción?

Se trata concretamente del quinto capítulo, titulado Karma's a Glitch. Es aquí donde los seguidores marvelitas barajan que subyace un indicio acerca del señor de las tinieblas de Marvel, Mefisto.

¿La razón? Que esa "M" destaca como la única letra que se encuentra subrayada en rojo. Llegados a este punto, cabe la posibilidad de que sea un simple guiño. Incluso también es probable que sea una estrategia para que, indirectamente, el fandom la promocione.

MEPHISTO |🔴Gracias a la imagen de los capítulos de #Ironheart , se comenzó a especular que #Mephisto estará presente en el capítulo 5.



Esto por que la "M" de ese episodio, está remarcada con un color rojo, siendo la única letra "M" de la imagen así.#MarvelStudios #DisneyPlus pic.twitter.com/XvvFrcCqd5 — 🔔THE NEWS LAB🔔 - 🦾 TECNOLOGÍA VS MAGIA 🪄 (@TheNews_Lab) June 18, 2025

La llegada de Mefisto al UCM es algo con lo que los incondicionales llevan soñando desde hace bastante tiempo. Es más, hubo quienes barajaron la posibilidad de que irrumpiese en WandaVision, dada su oscura relación con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en los cómics de Marvel. Sin embargo, no fue así.

Esto, claro, no ha evitado que la Casa de las Ideas haya incluido guiños al señor infernal en otras de sus producciones, como en Agatha, ¿quién si no? El primer episodio de la ficción protagonizada por Kathryn Hahn, como muchos bien recordarán, contenía en una de sus escenas una clara alusión al vástago de Mefisto. Por otro lado, Ironheart contiene un componente sobrenatural en su trama, y es el gran antagonista de su trama, Parker Robbins/The Hood (El Encapuchado). El villano al que interpretará Anthony Ramos en la ficción posee poderes demoníacos.

Esto se debe a que Robbins también ha sido, en multitud de ocasiones, aliado de Mefisto en las grapas, y del que lleva tiempo rumoreándose interpretaría Sacha Baron Cohen, aunque Marvel no llegó a confirmarlo. Por tanto, la posibilidad de que el señor de las tinieblas termine debutando en Ironheart no es del todo descartable. Sin embargo, hasta el momento, Marvel no se ha pronunciado al respecto, de manera que, para averiguarlo, los fans deberán ver la serie.

"Situada tras los acontecimientos de Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart enfrenta a la tecnología con la magia cuando Riri Williams (Thorne), una joven y genial inventora decidida a dejar huella en el mundo, vuelve a Chicago, su ciudad natal. Aunque tiene una peculiar y brillante idea para construir armaduras, su ambición la llevará a mezclarse con el misterioso y cautivador Parker Robbins, también conocido como el Encapuchado (Ramos)", señala la sinopsis oficial.

Ironheart estrenará la mitad de los seis capítulos que componen la serie el 24 de junio, y se espera que los tres restantes aterricen la semana siguiente. Regan Aliyah (Besos, Kitty), Manny Montana (Graceland), Matthew Elam (Fargo) y Lyric Ross (This Is Us) completan el elenco de la ficción creada por Chinaka Hodge (Snowpiercer).