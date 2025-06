VÍDEO: Robert Downey Jr. Sorprende a la protagonista de Ironheart con guiño a Vengadores: Doomsday - GETTY FOR DISNEY/MARVEL

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Dominique Thorne regresará como Riri Williams en la serie Ironheart, que se estrenará en Disney+ el próximo 24 de junio. Robert Downey Jr. sorprendió a la actriz con un mensaje inesperado, en el que también lanzó un guiño a su papel en Vengadores: Doomsday.

"Señorita Thorne, no podría estar más feliz de verla dar vida a Riri Williams", expresó Downey Jr., dejando boquiabiertos a la actriz y a Anthony Ramos -su compañero en Ironheart- durante su aparición por videoconferencia en Good Morning America.

"Pero el Encapuchado me tiene nervioso. ¿La capucha es verde? Por favor, díganme que el señor Ramos no me está reemplazando como Doctor Doom bajo la identidad de Parker Robbins", bromeó Downey Jr., luciendo una gorra de los estudios Pinewood, donde se rueda Vengadores 5, mientras hacía alusión al villano que interpretará Ramos en Ironheart.

Tras bromear, el intérprete, que regresa al UCM en la cinta de los Russo, encarnando al archienemigo de Los 4 Fantásticos, finalizó su intervención en el programa lanzándole unas últimas palabras a Thorne. "En resumen, Iron Man ama a Ironheart", le hizo saber Downey Jr. a la actriz, formando un corazón con las manos en señal de claro apoyo.

La bendición, por así decir, del actor a Thorne es especialmente significativa, ya que en los cómics de Marvel Tony Stark ayudó indirectamente a Riri Williams cuando se convirtió en la heroína Ironheart.

"Ironheart también quiere a Iron Man", dijo Thorne tras la intervención de Downey Jr. en agradecimiento. "Ha sido muy atento y realmente algo especial, porque vengo de una familia que ama el UCM. Mi hermanito nació solo unos meses antes del estreno de Iron Man y, desde entonces, ha sido algo muy familiar para nosotros", añadió la actriz, que debutó como Riri Williams en Black Panther: Wakanda Forever.

"Tenemos fotos de mi hermano disfrazado de Iron Man y yo como Iron Girl en Halloween. Es algo muy profundo. De verdad, muy profundo", concluyó la actriz. Sin embargo, no es la primera vez que Downey Jr. le brinda su apoyo a Thorne, ya que el oscarizado actor la llamó tras finalizar el rodaje de Ironheart.

La mitad de los seis capítulos que componen la serie aterrizarán en Disney+ el 24 de junio y se espera que los tres siguientes lo hagan la semana siguiente. Regan Aliyah (Besos, Kitty), Manny Montana (Graceland), Matthew Elam (Fargo) y Lyric Ross (This Is Us) completan el elenco de la ficción creada por Chinaka Hodge (Snowpiercer).