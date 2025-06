Tráiler de Ironheart: Riri Williams forja su armadura con magia y ciencia en la serie de Marvel

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 24 de junio llega a Disney+ Ironheart, con Dominique Thorne retomando su papel como Riri Williams. Para ir calentando motores de cara al estreno, la plataforma ha lanzado un nuevo y emocionante adelanto que muestra a la heroína combinando magia y tecnología para crear una armadura única e impresionante.

"Mi padrastro solía decir que el mejor modo de probar algo... es desmontarlo y volverlo a montar. Entonces podrás ver de qué estás realmente hecho", se escucha decir a Riri mientras las imágenes muestran parte de su trágico pasado. En ese preciso instante entra en escena Parker Robbins, A.K.A. The Hood (El Encapuchado), a quien interpreta Anthony Ramos, presentándose ante Williams.

"Deberías seguir el consejo de tu padrastro. Deconstrúyete y comprueba de qué estás hecha", le advierte a Riri uno de sus amigos, encarnado por Alden Ehrenreich, al tiempo que ella decide aceptar convertirse en una heroína por derecho propio. Pero pronto descubrirá que su camino y el del desafiante villano llamado The Hood, imbuido de un ancestral y arcano poder, se cruzarán.

Es entonces cuando el avance muestra que Williams decide emplear un enfoque único: combinar magia y tecnología para crear una armadura singular que le permita enfrentarse a Robbins. Pero este no es el único ingenio que muestran las imágenes.

Riri ha llevado aún más lejos el sistema de inteligencia artificial que empleaba Tony Stark/Iron Man, creando a N.A.T.A.L.I.E., su propio asistente con consciencia. "¿Quién eres?", le pregunta Williams. "Tu mayor creación. ¿Quién más coño podría ser, perra?", le responde con sarcasmo y asombro N.A.T.A.L.I.E.

Ironheart estrenará la mitad de los seis capítulos que componen la serie el 24 de junio, y se rumorea que los tres siguientes verán la luz la semana siguiente. Regan Aliyah (Besos, Kitty), Manny Montana (Graceland), Matthew Elam (Fargo) y Lyric Ross (This Is Us) completan el elenco de la ficción creada por Chinaka Hodge (Snowpiercer).