Confirmada la serie del DCU que presentará a Darkseid

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

James Gunn confirmó no hace mucho que la serie de Mister Miracle estará enmarcada dentro de su DCU. Tom King, su creador y guionista del cómic homónimo en el que se basa esta ficción en clave de animación, ha confirmado que ya tienen a varios de sus protagonistas, incluyendo al actor que dará vida al gran villano de la historia: Darkseid.

"Estamos inmersos en la creación de esta serie absolutamente maravillosa para que sea lo mejor posible", afirmó King al podcast Wordballoon. "Soy el creador. Estoy escribiendo todos y cada uno de los episodios. Puedo confirmar que Mister Miracle es una serie de DCU que tiene enormes implicaciones para el universo DC en general", continuó.

"Lo estamos haciendo bien. Mitch Gerard [el dibujante del cómic de Mister Miracle] es productor y diseñador. Hemos conseguido a Darkseid para el reparto y a Orion", afirmó King. "Obviamente, Scott y Barda eran los grandes. [Estamos] encontrando a las personas adecuadas, los diseños adecuados y el modo de contar esta historia", prosiguió. "Escribí [el cómic] hace casi una década, y ya no soy la misma persona que escribió esa historia. Era un relato muy crudo y emotivo", aseguró el guionista. "Trata sobre crisis nerviosas, sobre el suicidio, sobre el amor", incidió. "Va sobre temas tan vitales como lo que es real y lo que no lo es. Revisitar esto ha sido toda una revelación, y me encanta", destacó King.

"Para mí, es lo mejor que he escrito nunca, pero, además, llevo 10 años escuchando a la gente hablarme sobre ello", concluyó King. Sin embargo, no dio a conocer quiénes interpretarán a Orion, Darkseid, el tiránico gobernante de Apokolips, ni tampoco quiénes encarnarán en Mister Milagro a Scott Free y su esposa, la poderosa heroína Big Barda.

"La serie sigue a Scott Free, conocido mundialmente como Mister Miracle, el mejor escapista que jamás haya existido. Junto a su esposa, Big Barda, Scott parecía haber construido la vida perfecta en la Tierra, hasta que todo comenzó a desmoronarse.

Cuando estalla la guerra entre los planetas Apokolips y Nuevo Génesis, el padre adoptivo de Scott, Darkseid, aparentemente ha obtenido la Ecuación Anti-Vida, una fuerza devastadora capaz de dominar el universo. Con la matanza aumentando en ambos bandos, Mister Miracle se convierte en la última esperanza para poner fin al conflicto y restaurar la paz. Pero el poder de la Ecuación Anti-Vida podría estar afectando ya la mente de Scott, distorsionando su realidad y amenazando la felicidad que comparte con Barda", reza la sinopsis.

Por otra parte, aunque seguramente el hecho de que Darkseid sea el gran villano, al igual que en los cómics de esta serie ambientada dentro del DCU de Gunn, haya disparado las expectativas de los fans, conviene recordar que el guionista, director y copresidente de DC Studios ya aseguró no tener demasiado interés en utilizar al personaje debido al papel que tuvo en Liga de la Justicia de Zack Snyder y a su gran parecido con Thanos, a quien interpretó Josh Brolin en el UCM.