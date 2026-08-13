DC cancela la precuela de Wonder Woman y tres series más - WARNER BROS.

MADRID, 13 Ago. (Culturaocio) -

DC Films continúa descartando algunas de las series que iban a formar parte del Capítulo 1: Dioses y monstruos, iniciado con la incorporación de James Gunn y Peter Safran al frente del estudio propiedad de Warner. En este caso, DC ha cancelado Waller con Viola Davis y la precuela de Wonder Woman Paradise Lost, así como las series de Catwoman y Poison Ivy, cuyas propuestas han sido finalmente rechazadas.

Según informa The Ankler, Waller fue pensada inicialmente para servir como puente narrativo entre las temporadas 1 y 2 de El Pacificador. No obstante, la segunda tanda de episodios de la serie acabó estrenándose primero y Waller se reestructuró como una secuela. En principio, el proyecto iba a contar con Davis retomando su papel como la exdirectora de A.R.G.U.S., Amanda Waller, pero finalmente ha sido descardado.

Ambientada antes de que Wonder Woman naciera, Paradise Lost fue descrita en su momento como "una historia al estilo de Juego de Tronos sobre Themyscira", que abordaría "toda la oscuridad, el drama y la intriga política que se esconden tras esta sociedad formada exclusivamente por mujeres".

Pero parece que las intrigas y aventuras de la reina Hipólita, madre biológica de Wonder Woman y máxima mandataria de la Isla de Amazonas; la general Antíope, hermana de Hipólita, tía de Diana y su instructora en las artes de la guerra; y la teniente Menalippe, otra de las grandes guerreras de Temiscira, tampoco verán la luz en HBO Max.

DC DESCARTA CUATRO SERIES CENTRADAS EN PROTAGONISTAS FEMENINAS

Por otra parte, DC y HBO también descartado dos series centradas en las villanas de Batman, Catwoman y Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Aunque es poco lo que se sabía sobre estos proyectos, se rumoreaba que la segunda estaría ambientada en el BatVerse de Matt Reeves, que actualmente se encuentra rodando The Batman 2 con Robert Pattinson.

Por otra parte, parece que finalmente sí que saldrá adelante la serie de Booster Gold. Tras la salida del showrunner David Jenkins (Nuestra bandera significa muerte) del proyecto, todo apuntaba a que DC tenía intención de descartar la ficción. No obstante, según informa The Ankler, el estudio se encuentra en busca de un sustituto para Jenkins con una nueva propuesta creativa.