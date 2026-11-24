Antes de cancelarla, Netflix quiso convertir Mindhunter en CSI pero David Fincher se negó - NETFLIX

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Desde que Mindhunter, la serie sobre asesinos en serie creada por David Fincher y Joe Penhall, se canceló en 2019, han circulado distintas versiones, con Netflix culpando a la agenda de Fincher y él achacándolo a razones económicas. Ahora, el cineasta ha revelado que desde Netflix le pidieron si podía inyectar a la ficción con cierta dosis de acción y persecución para que "se acercara más a CSI", pero él se negó en rotundo.

La próxima película de Fincher, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, que llegará a las salas el 25 de noviembre y a Netflix el 23 de diciembre, pondrá fin a la colaboración entre el realizador y el servicio de streaming tras más de una década. Una alianza que dio lugar, entre otros proyectos, a la serie Mindhunter, cuyos costes de producción se dispararon tras su primera temporada que ya comenzó siendo un "caos", tal y como ha recordado Fincher en el pódcast Happy San Confused.

Según rememora el cineasta, acabó convirtiéndose en el showrunner de la serie después de que los seis primeros guiones firmados por Joe Penhall fueran "desmembrados" y modificados. El resto de episodios, recuerda, fueron escritos a toda prisa por un equipo de guionistas que trabajó sin descanso y, tras la primera temporada, los directivos de Netflix se reunieron con Fincher con la intención de dar un viraje al enfoque de la serie.

"Desde Netflix me dijeron: 'Mira, tenemos que ser sinceros contigo. Hay dos millones de personas a las que les encanta la serie, y la serie cuesta 100 millones de dólares por temporada. Básicamente son tipos con vasos de poliestireno en la mano sentados en mesas de acero inoxidable... ¿Hay algo que puedas hacer para que esta audiencia crezca?'", rememora el director de El club de la lucha o Zodiac.

NETFLIX QUERÍA PERSECUCIONES A PUNTA DE PISTOLA EN MINDHUNTER

Según relata Fincher, cuando les preguntó qué tenían en mente para mejorar los datos de audiencia de Mindhunter, los directivos de Netflix le plantearon si, por ejemplo, "alguna vez perseguirán a alguien con una pistola en la mano" en la serie. "Les contesté: 'No, eso no es lo que es esto'. Y ellos respondieron: 'Lo entendemos, pero tenemos que preguntarlo. ¿Puedes hacer concesiones para acercarte más a CSI?'", recuerda que le insistieron.

"Les dije: 'No, no puedo. No lo haré. Y no creo que realmente queráis que lo haga'. Y ellos dijeron: 'No lo queremos, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿De qué otra forma vamos a hacer crecer esto?'", rememora Fincher, insistiendo en que, para que la serie continuara algún día, tal y como a menudo piden sus fans más acérrimos, lo que necesitaría sería, más que cualquier otra cosa, financiación.

"Cada vez que alguien me dice: '¿No podemos recuperarla?', yo respondo: 'Esto es lo que necesito que hagas: tienes que salir ahí fuera, hacer 10 millones de amigos y conseguir que cada uno de ellos me envíe 10 dólares. Entonces, lo haré", bromea Fincher. "Todo tiene su momento y su lugar, y los planes mejor trazados no resultaron en un sistema de distribución ni un calendario óptimos", admite.

Cabe recordar que, hace ya más de un año, el protagonista de Minhunter, Holt McCallany, afirmaba en una entrevista con ScreenRant que existía la posibilidad de que la serie resucitara en forma de "tres películas de dos horas". No obstante, estas últimas declaraciones de Fincher apuntan a que no contempla esta opción.