Anakin Skywalker (Darth Vader) regresa en el nostálgico tráiler de Ahsoka

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de las duras críticas que recibió con la trilogía de precuelas, el papel de Hayden Christensen como Anakin Skywalker se ha revalorizado con los años. Actualmente, el actor es muy aclamado entre los fans galácticos y regresó al rol con la serie Obi-Wan Kenobi. Ahora, se ha confirmado que hará lo propio en Ahsoka.

El nuevo teaser de la serie de Star Wars desvela el que era un gran secreto a voces. Christensen retoma una vez más al personaje. Y es que en la pieza promocional la guerrera protagonista recibe consejos de su antiguo maestro, al que pone voz el intérprete.

"Solo unos pocos vivieron para ver en qué se convirtió", le dice el malvado Baylan Skoll a Ahsoka en referencia a Anakin y su transformación en Darth Vader. Es entonces cuando se escucha su voz. "En esta guerra no solo te enfrentarás a droides. Como tu maestro, es mi responsabilidad que estés lista. Siempre estaré aquí para cuidarte. No tengas miedo. Confía en tu instinto. Sé que puedes hacerlo, Ahsoka", pronuncia Christensen.

In 10 days, a new Jedi will rise.



The two-episode series premiere of #Ahsoka, a Star Wars Original series, arrives August 23 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QhgO8i5EfC