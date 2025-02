Daredevil: Born Again - Nuevas imágenes con Punisher y White Tiger

Así lucen The Punisher y White Tiger en las nuevas imágenes de Daredevil: Born Again

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again desembarcará en Disney+ el próximo 5 de marzo con Charlie Cox de nuevo como Matt Murdock. Para ir abriendo boca hasta su estreno, unas nuevas imágenes de la serie han brindado un nuevo vistazo a varios de sus personajes, incluyendo a dos de los que más acabaran la atención de los fans: The Punisher y White Tiger.

En la primera de dichas imágenes, publicadas por Empire Magazine en su número más reciente, se muestra a Héctor Ayala (Kamar de los Reyes) sin su máscara de White Tiger. El justiciero aparece sentado en la cama de una habitación, visiblemente preocupado y llevando el medallón que le otorga sus excepcionales habilidades.

New stills of Charlie Cox as Matt Murdock/Daredevil in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN.’



(via https://t.co/7ia7On5QKa) pic.twitter.com/uGAJnZVM93 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 13, 2025

La segunda revela una reunión de Matt con Karen Page (Deborah Ann Woll) y Foggy Nelson (Elden Henson) en una cafetería a plena luz del día. Pese a que esta secuencia no resulte demasiado esclarecedora, Nelson, quien luce ahora una frondosa barba, parece contarles algo de suma importancia.

New still of Charlie Cox, Deborah Ann Woll, and Elden Henson as Matt Murdock, Karen Page, and Foggy Nelson in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN.’



(via https://t.co/7ia7On5QKa) pic.twitter.com/c8uwfB3kWE — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 13, 2025

Sin embargo, quizás las más llamativas sean la tercera y cuarta de estas imágenes, que muestran, por un lado, a Murdock disfrutando de su labor como abogado durante un juicio y, de otro, investigando como Daredevil en lo que parece ser la guarida del psicópata Muse.

New stills of Charlie Cox as Matt Murdock/Daredevil in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN.’



(via https://t.co/7ia7On5QKa) pic.twitter.com/uGAJnZVM93 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 13, 2025

Otras de estas sorprendentes secuencias son las que presentan a Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) manteniendo una conversación con su hijo, a quien pone rostro Michael Gandolfini. Por otra parte, la secuencia donde aparece Frank Castle A.K.A. The Punisher (Jon Bernthal), es la misma que ya se había mostrado en los anteriores adelantos de Born Again, con el antihéroe en su apartamento.

New stills of Vincent D’Onofrio as Wilson Fisk and Michael Gandolfini in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN.’



(via https://t.co/7ia7On5QKa) pic.twitter.com/Y6yY3dUFQG — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 13, 2025

New still of Jon Bernthal as Frank Castle/The Punisher in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN.’



(via https://t.co/7ia7On5QKa) pic.twitter.com/64USvyjwsv — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 13, 2025

Además, también circulan en Internet dos impresionantes pósters con Daredevil y Kingpin, como si hubiesen sido retratados por el sanguinario criminal Muse.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

La ficción también recuperará a otro apreciado personaje de la serie original de Netflix, Bullseye (Wilson Bethel). Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco.