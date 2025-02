Nuevo adelanto de Daredevil Born Again: Los vigilantes no son superhéroes en la serie de Marvel

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) volverán a cruzar sus caminos en Daredevil: Born Again, que desembarcará en Disney+ el 5 de marzo. De cara a su estreno, Marvel ha lanzado un brutal nuevo adelanto de la serie en el que Kingpin reniega de los vigilantes, afirmando que no son héroes.

Las imágenes arrancan con Murdock dándose una ducha antes de vestirse y tomar un café, al tiempo que narra quién es ahora. "Mi nombre es Matthew Murdock, no haré más comentarios", responde ante la prensa el abogado ciego a las puertas de un juzgado.

Sin embargo, al caer la noche, cuelga su traje de letrado y se enfunda el del justiciero conocido como Daredevil para dar caza a los criminales que no puede detener como abogado cuando la ley falla. Es en ese momento cuando Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York aparece en todas las pantallas de la ciudad para enviar un claro y contundente mensaje a sus ciudadanos: "Los vigilantes no son héroes".

New TV spot for ‘DAREDEVIL: BORN AGAINʼ has been released.



First two episodes streaming March 4 on Disney Plus. pic.twitter.com/buVG6tGU9D