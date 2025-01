El showrunner de Daredevil: Born Again promete que será la más oscura de Marvel y la compara con El Pingüino

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again aterrizará en Disney+ el próximo 5 de marzo con Charlie Cox retomando su papel de Matt Murdock. Dario Scardapane, su showrunner, asegura que esta serie será la más oscura en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Es bastante curioso. Trabajas desde cero y luego se convierte en algo distinto, y piensas: 'Vaya, esto es interesante'. Diría que, en muchos aspectos, El Pingüino es nuestra competencia más directa", ha comentado Scardapane durante una entrevista con SFX Magazine. "Pero en nuestro caso estamos aún más centrados y menos refinados; nos focalizamos más en el aquí y ahora", añadió.

"Me encantó El Pingüino, pero en nuestra serie somos más rápidos, más bruscos y directos a la hora de contar la historia. Posee un ritmo y una profundidad que, por muchas razones, Netflix no pudo conseguir. Fueron muy oscuros estéticamente, aunque en la trama solo algunos elementos lo eran. Nosotros lo somos bastante más. Esta es la serie más audaz que ha producido Disney+", aseguró Scardapane.

Las declaraciones del guionista van en consonancia con las ya dadas por Vincent D'Onofrio, quien afirmó que Daredevil: Born Again dista bastante de ser más edulcorada y menos cruda que la serie original de Netflix. "Hay algunas cosas en esta serie en las que vamos mucho más lejos que en la original. Hay una cosa en particular que hace mi personaje y que no puedo creer que llegase al montaje final", le explicó a Rotten Tomatoes en octubre del año pasado.

Es probable que, si Marvel consigue una buena acogida por parte de la audiencia con Born Again, considere la posibilidad de producir más series de corte adulto. En cualquier caso, solo el tiempo lo dirá.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Cox y D'Onofrio, la ficción también recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco.