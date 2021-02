¿Cuánto dura el capítulo 8 de WandaVision Bruja Escarlata y Visión?

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' está acercándose a su desenlace, lo que significa la expectación está en niveles máximos. Con solo dos episodios por emitir, parece que la duración del penúltimo y octavo capítulo será bastante mayor que el de los anteriores capítulos, ¿significa eso que se ha acabado el mundo de las sitcoms?

Según Pleny Echidna 544, un usuario de Reddit, el episodio 8 de WandaVision será de 47 minutos, diez más que el anterior, puesto que 'Rompiendo la cuarta pared' duró 37 minutos. Usualmente, este tipo de filtraciones no serían tomadas tan en cuenta... salvo por el hecho de que este usuario ya reveló la duración del séptimo capítulo, acertando de pleno.

No sería extraño este aumento progresivo de la duración de los episodios, pues va en consonancia con lo que sucede en la serie, pues en cada nueva entrega va derrumbándose más el mundo de las sitcoms que, supuestamente, Wanda ha creado.

Sin embargo, las revelaciones del séptimo episodio han provocado un giro en la trama que vuelve a poner en el punto de inicio al público: ¿Fue Agatha Harkness la que provocó que Westview se convirtiese en un universo de sitcoms o hay otro villano escondido?

Dado lo ocurrido en el séptimo episodio, no sería extraño que, finalmente, se cumplan las teorías de los fans y que Mephisto o Nightmare hagan acto de presencia. Por otro lado, falta descubrir quién es en realidad el Pietro de Evan Peters. No obstante, cabe recordar que, hasta que no se emita el octavo capítulo de 'WandaVision' en Disney+, no se sabrá si esta filtración es cierta o no.