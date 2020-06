El asesino en serie que pudo llegar a The Walking Dead

Imagen de las primeras temporadas de The Walking Dead

Imagen de las primeras temporadas de The Walking Dead - AMC

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha finalizado su temporada 10, pero recientemente ha salido a la luz una sorprendente trama que los guionistas desecharon en la tercera entrega y que podría haber cambiado drásticamente el destino de un personaje.

Originalmente se planteó que Axel (Lew Temple), uno de los cinco reclusos encontrados dentro de la prisión de Georgia por el grupo de supervivientes dirigido por Rick Grimes (Andrew Lincoln), fuera un asesino en serie. Encarcelado por robar una tienda con una pistola de juguete, en esa trama eliminada Axel secuestraba y asesinaba a Beth (Emily Kinney).

"Me presenté con la idea de que iba a ser un asesino en serie y un día después lo cambiaron", relató Temple en una entrevista en el podcast Talk Dead to Me de Skybound. "Tenemos que poner un poco de luz, hemos estado bastante oscuros" fue la explicación que recibió el actor.

"Hubo algunos episodios que se escribieron donde llevaba a Beth al bosque y la mataba. Pero no llegamos a nada de eso", dijo el intérprete. El protagonista también aseguró que se escribieron algunas secuencias en las que Axel golpeaba brutalmente a Carol.

En el cómic original de Robert Kirkman, donde Axel es un miembro de confianza del grupo de Rick, los supervivientes se encuentran con un asesino en serie en el tomo número 13. Su nombre es Thomas Richards, quien saca a la luz su faceta como delincuente cuando ataca y decapita a Susie y Rachel Greene, las hermanas gemelas de Maggie que no aparecieron en la serie de televisión.