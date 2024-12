Grandes noticias para la serie de Nova en Marvel

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

El horizonte de Marvel Studios está plagado de superhéroes que darán el salto a la gran o pequeña pantalla en los próximos años y uno de ellos es Nova. Así, La Casa de las Ideas prepara ya una serie que seguirá las aventuras de Richard Rider, un estudiante cuya vida cambia para siempre al ser alcanzado por un rayo de energía que le dota de los poderes de la fuerza Nova.

Según informa Deadline, Ed Bernero (Mentes criminales) escribirá y dirigirá la ficción, sustituyendo así a Sabir Pirzada (Moon Knight), el guionista inicialmente ligado al proyecto. Este verano, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, confirmaba a ComicBook que el proyecto seguía en pie, revelando definitivamente que se trataría de una serie y no de una película, como al principio estaba planeado, y adelantando que su estreno podía esperarse en "tres o cuatro años".

"Tenemos un nuevo sistema detrás de cámaras en Marvel Studios. Ahora somos más como un estudio tradicional. Estamos desarrollando más de lo que realmente produciremos. Hay planes para desarrollar Nova. A mí también me encanta Nova. A mí también me encanta Rich Rider. Espero que llegue a la pantalla. El mundo es siempre un caos. Siempre hay cosas. Tienes que conjurar para que estas cosas sucedan, pero me encantaría ver una serie de Nova algún día", explicaba también hace meses Brad Winderbaum, jefe de streaming, televisión y animación de Marvel en declaraciones a ComicBook.

Rich Rider debutó en 1976, en el primer número de Nova, escrito por Marv Wolfman y con dibujos de John Buscema y Joe Sinnott. En las grapas, Rider es un humano normal que recibe por azar los poderes del Centurión Rhomann Dey, del Cuerpo Nova de Xandar, quien los transfiere a la Tierra tras ser mortalmente herido en un combate contra Zorr.

Curiosamente, tanto Rhomann Dey como el Cuerpo Nova de Xandar ya han aparecido en el UCM, concretamente, en las películas de Guardianes de la galaxia, con John C. Reily encarnando al Centurión. En su momento, James Gunn explicó su decisión de no incluir a Nova en la historia, señalando que era un personaje demasiado grande y que "no quería tener a dos seres humanos" en el filme.