Henry Cavill: ¿De Superman a Nova? El fichaje bomba de Marvel Studios

El de Henry Cavill fue uno de los cameos más memorables de Deadpool y Lobezno. Tras encarnar a una de las variantes de Logan en la cinta de Shawn Levy, nuevas informaciones indican que el británico podría sumarse ya como protagonista al Universo Marvel como gran estrella de la serie de Nova.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en X, la Casa de las Ideas quiere fichar a Cavill y darle un papel en la serie de Nova. Pese a que en ningún momento se menciona a quién podría interpretar en dicha ficción, muchos contemplan que pueda tratarse de su protagonista, Richard Rider.

Henry Cavill is being eyed for a role in the NOVA show, who would you like to see him play? pic.twitter.com/ZRDyTIBkiS