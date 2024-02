MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El creador de True Detective, Nic Pizzolatto, ha vertido en las últimas semanas numerosas críticas muy duras hacia la cuarta temporada de la serie, la primera en la que no ha participado en su escritura (aunque es productor ejecutivo). Los fans de Noche Polar le han respondido y, ahora, el creativo ha replicado con ironía.

Pizzolatto ha publicado un post en Instagram que, según indica, quiere destinar a cualquier tipo de comentario sobre True Detective, ya sea para burlarse de la serie o para apoyarla. "Este es el lugar para todos vuestros troleos/apoyos/luchas internas en torno a True Detective y la absoluta degeneración moral y misoginia de cualquiera que no piense que es buena", comienza con ironía.

"Quitemos estos comentarios de las publicaciones sobre mi esposa, el amor verdadero y la muerte de mi padre, ¿vale?", continúa Pizzolatto. "Diría que debemos ser civilizados pero, por supuesto, el civismo no tiene cabida cuando las críticas a una serie de televisión indican alguna forma de mal hitleriano que debe ser erradicado", se victimiza después.

"Así que adelante, escribe. La sátira es bienvenida y que pases un buen día", concluye el texto que acompaña a la publicación. Con sus palabras, Pizzolatto vuelve a arremeter contra aquellos que le han criticado por sus comentarios destructivos sobre True Detective: Noche Polar.

La cuarta temporada ha sido creada por Issa López y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. Esta última también replicó al creativo tras el desenlace de la cuarta entrega, ya que Pizzolatto compartió varias opiniones de espectadores contrarios a los nuevos episodios de la serie. "Es una maldita lástima... pero bueno, supongo que si no tienes nada bueno que decir, echar mierda en los demás es la nueva moda", comentaba la actriz en un tuit.

🙄😐 That’s a damn shame…but hey I guess “if you don’t have anything good to share, shit on others” is the new wave 🤷🏽‍♀️ lol https://t.co/4EOvu0oPSu