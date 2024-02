MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

True Detective: Noche Polar, la cuarta temporada de la aclamada serie de HBO, ha llegado a su fin con la emisión del sexto episodio. En esta entrega, sin embargo, el creador original del proyecto y de las tres temporadas anteriores, Nic Pizzolatto, no ha estado involucrado en los guiones. De hecho, no le ha gustado el desarrollo de la trama y no ha dudado en criticarla con dureza.

Hace unas semanas, el creativo ya dejó claro su descontento con True Detective: Noche Polar. Pero, tras el final, ha vuelto a la carga al compartir en las stories de Instagram publicaciones que menosprecian la nueva entrega creada por Issa López. Incluso la ha acusado de apropiarse y destrozar frases salidas de sus episodios.

"No puedo imaginar cómo se tiene que sentir que tu clásica frase eterna sea masacrada y malversada como lo fue anoche. Y la entrevista donde dice que existen en el mismo universo. ¡¡¡No, no lo hacen!!! El final de anoche tuvo uno de los guiones más descuidados que he visto jamás. Es insultante llamarlo True Detective y, más que una falta de respeto el invocar la frase: 'El tiempo es un círculo plano'", señala una de las publicaciones, que acusa a Noche Polar de "blasfemia".

"Tenías a Jodie Foster, una atmósfera naturalmente amenazadora y acceso a Nic, [Matthew] McConaughey y [Woody] Harrelson y, aun así, no consigues hacer algo bueno o mantener el suspense sin depender pobremente de sustos", indica otra. "La temporada 4 ha sido un desastre de personajes falsos con una emocionalidad forzada y artificial a través de la explotación de problemas legítimos del mundo real que estaban envueltos en soluciones de autoengrandecimiento y un manejo sin tacto", añade.

"Las posturas morales se han sentido inexploradas, forzadas y se contaban más que se mostraban, mientras que las acciones criminales carecían de cualquier pensamiento o conocimiento genuino de la psique humana. Cada acción parecía una respuesta infantil e impulsiva a las circunstancias, carente por completo de cualquier tipo de previsión o contribución a toda la historia, sirviendo solo para llegar a 'lo siguiente que quiero rodar o al siguiente punto que quiero destacar'. Resoluciones perezosas y sin sentido de personajes, contradictorias en todos los aspectos", continúa la crítica compartida por Pizzolatto.

"Estoy muy enfadado. Solo puedo imaginar cómo se siente Nic Pizzolatto. La cuarta temporada ha sido una degradación importante del corazón y el alma de la serie. Es un gran 'jódete' hacia las temporadas anteriores y a los espectadores de la original", indica una más. Posteriormente, Pizzolatto borró dichas publicaciones.

LA RESPUESTA DE KALI REIS

La postura activamente crítica del creador de True Detective no ha pasado desapercibida. Por ello, la coprotagonista de la serie, Kali Reis, que en Noche Polar da vida a la agente Evangeline Navarro, ha querido contestar a esos comentarios destructivos del creativo.

"Es una maldita lástima... pero bueno, supongo que si no tienes nada bueno que decir, echar mierda en los demás es la nueva moda", replica en un tuit publicado en su perfil personal de X (Twitter).

🙄😐 That’s a damn shame…but hey I guess “if you don’t have anything good to share, shit on others” is the new wave 🤷🏽‍♀️ lol https://t.co/4EOvu0oPSu — Kali Reis (@KO_Reis86) February 20, 2024

De esta forma, Reis se une a las declaraciones que en su día dio la propia Issa López. "Creo que cada narrador tiene una relación muy específica, peculiar y única con las historias que crea, y cualesquiera que sean sus reacciones, tiene derecho a ellas. Esa es su prerrogativa", señalaba en Vulture.

"Escribí esto con profundo amor por el trabajo que hizo y por las personas a las que les gustaba. Es una reinvención, es diferente y se hace con la idea de sentarnos alrededor del fuego, [divertirnos] un poco y compartir algunos sentimientos y pensamientos. Cualquiera que quiera sumarse es bienvenido", sentenciaba elegantemente la polémica hace unas semanas.