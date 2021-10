El creador de The Sandman explica por qué John Constantine no estará en la serie de Netflix

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Tras varios años en desarrollo, 'The Sandman' llegará finalmente a las pantallas en forma de serie gracias a Netflix a lo largo del próximo año. Aunque las imágenes del rodaje han adelantado que la adaptación será bastante fiel al cómic original, el proyecto contará con una ausencia más que notable: John Constantine.

El investigador de lo oculto no estará en la serie y, en su lugar, aparecerá una versión femenina llamada Joanna Constantine, a la que dará vida la actriz de Doctor Who, Jenna Coleman. Una ausencia que ha resultado llamativa para los fans, teniendo en cuenta que el personaje ya ha sido presentado en las series de CW teniendo incluso su propia ficción.

Ante la pregunta de por qué Matt Ryan, quien ha dado vida al personaje en su propia serie, no regresará en la producción de Netflix, el creador de The Sandman y responsable del proyecto, Neil Gaiman, ha decidido manifestarse.

Not a complaint, because I am looking forward to Jenna Coleman's performance, but could you not get John Constantine because of CW and HBO?