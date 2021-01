Gwendoline Christie es Lucifer y Tom Sturridge Dream en The Sandman de Netflix

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

'The Sandman', la adaptación televisiva del aplaudido cómic de Neil Gaiman, va tomando forma. Netflix ha anunciado el reparto de la serie, con Tom Sturridge ('La corona vacía') como Dream a la cabeza, mientras que Gwendoline Christie pasar de ser Brienne en 'Juego de tronos' a convertirse en el mismísimo Lucifer.

La identidad de Dream era una de las incógnitas que los fans más querían resolver, pues el fichaje del actor no se ha conocido hasta ahora, a pesar de que el rodaje de la ficción comenzase en octubre de 2020. Sin embargo, el secretismo ha sido máximo. De hecho, un punto sorprendente es el de Christie como Lucifer, pues en la novela gráfica, el ángel caído es retratado como un personaje masculino.

Sturridge y Christie no están solos en 'The Sandman'. En el reparto también están Boyd Holbrook como el Corintio y Charles Dance, otro viejo conocido de Juego de tronos, será Roderick Burgess.

It Begins… TOM STURRIDGE is DREAM, Lord of the Dreaming. (1/6) https://t.co/pd8MQtWppD pic.twitter.com/Eb0hsgKoiM — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

And the beguiling GWENDOLINE CHRISTIE is LUCIFER, Ruler of Hell.



More news from The Sandman soon. But for now, sweet dreams, my lovelies. (6/6) pic.twitter.com/0CNC5euPWe — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

Además, Netflix ha revelado cómo piensa adaptar 'The Sandman'. Estará ambientada en 2021 y la primera temporada constará de 11 episodios. Otros cambios respecto a la novela gráfica, es que, junto con Lucifer, otro personaje cambio de sexo, como también de etnia, es Lucien, que será interpretado por la actriz afrobritánica Vivienne Acheampong y pasará a llamarse Lucienne.

BOYD HOLBROOK is THE CORINTHIAN, escaped nightmare. (5/6) pic.twitter.com/iQgUBUp2tW — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

CHARLES DANCE is RODERICK BURGESS, Charlatan, blackmailer and magician. (3/6) pic.twitter.com/clDRVsVAYO — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

En su búsqueda de apoyar la diversidad, la plataforma también cambia la etnia de los hermanos Caín y Abel, pues ambos serán interpretados por actores británicos de origen indio: Sanjeev Bhaskar y Asim Chadhry, respectivamente.

Dream will be joined by VIVIENNE ACHEAMPONG as LUCIENNE, chief librarian and trusted guardian of Dream’s realm. (2/6) pic.twitter.com/9BnWHIJt4h — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

ASIM CHAUDHRY is ABEL & SANJEEV BHASKAR is CAIN, The first victim and the first predator. (4/6) pic.twitter.com/aDeY0iWblf — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

Según informa Screenrant, Netflix está muy segura del éxito de 'The Sandman', pues ya está planeando una segunda temporada de la ficción.