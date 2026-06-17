El creador de The Boys ya tiene nueva serie de superhéroes - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

The Boys ya concluyó hace unas semanas su andadura en Amazon Prime Video con su quinta y última temporada, pero Darick Robertson, productor ejecutivo de la serie y cocreador de los cómics en los que se basa, ya prepara su próximo proyecto. Al igual que The Boys, se trata de la adaptación en imagen real de una saga de novelas gráficas.

Según informa Deadline, Robertson ejercerá como productor y guionista en una serie que expandirá el universo de la franquicia de cómics Crestar and the Knight Stallion. Robertson es cocreador del material original de The Boys junto a Garth Innis y productor ejecutivo de su adaptación en imagen real, a cargo de Eric Kripke, y de Vought Rising, la esperada precuela de The Boys que llegará a Prime Video en 2027.

Ajmal Zaheer Ahmad, Abdallah Jasim y Najam Syed, creadores de Crestar and the Knight Stallion, describen la historia como "el primer universo de superhéroes en el que Oriente y Occidente se encuentran de verdad, creado para un público internacional", que "mezcla y reinterpreta géneros" y "equilibra lo hilarante y lo heroico, lo terrorífico y lo conmovedor". El proyecto está impulsado por Exxodus Pictures y la productora Plot Point 1.

Además de ejercer como cocreador, guionista, director y productor ejecutivo de la serie, Ahmad interpretará a Crestar, un justiciero conocido como el Guardián de Detroit. Jasim, también cocreador de la ficción, dará vida a Ali, un joven árabe de Dearborn (Michigan) que podría ser el primer superhumano del mundo y al que Crestar entrena para luchar contra la corrupción y el mal.

Ali tendrá que compaginar su vida familiar con su nueva identidad como Knight Stallion (en español, Caballero Semental) junto a Crestar, que nunca ha tenido una familia.

EL NUEVO PROYECTO DEL CREADOR DE THE BOYS "NO ES ALGO TÍPICO NI PREDECIBLE"

"Creo que Crestar and The Knight Stallion trasciende el género al que pertenece, ya que, en última instancia, narra una historia humana a través de circunstancias extraordinarias", señala Robertson a propósito de este nuevo proyecto.

"Me encanta escribir sobre estos personajes por su humanidad y sus dilemas cotidianos: conseguir un trabajo decente, conflictos familiares, estar a la altura de las expectativas de los demás y encontrar su propio camino en un mundo moderno y complicado", explica.

"Son personajes con los que es fácil identificarse y, por eso, resulta muy divertido acompañarlos en sus aventuras. No es algo típico ni predecible. Creo que, solo por eso, la adaptación de los cómics a la pantalla resultará bastante natural", apunta Robertson.

Los cómics de Crestar and the Knight Stallion se publicaron en 2023, distribuyéndose en Estados Unidos y Europa. Ahora, a partir de este mes de julio, las dos primeras entregas de la saga podrán adquirirse a través de Amazon en todo el mundo. Además, está previsto que a finales de este año se publique la versión en árabe de los cómics.