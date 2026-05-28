El creador de The Boys revela el verdadero motivo de la ausencia de Queen Maeve en el final de la serie - PRIME VIDEO

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

El octavo episodio de la quinta temporada de The Boys ya está disponible en Prime Video y, con él, la serie ha llegado a su fin tras siete años de emisión. Ahora, el creador de la ficción ha despejado una de las grandes incógnitas que rodeaban al proyecto: por qué Queen Maeve, el personaje interpretado por Dominique McElligott, no aparece desde la tercera entrega.

"Dom y yo nos escribimos un par de veces cada seis u ocho meses más o menos. Nos vamos mandando correos y se lo planteé muy pronto porque quería saber si debíamos escribir algo para ella", revela Eric Kripke en una entrevista con TV Insider donde confirma así que le ofreció a McElligott la posibilidad de retomar su personaje y que le preguntó de forma directa si "¿Estarías dispuesta a volver un día? Estas son las fechas".

De acuerdo con Kripke, la respuesta de la intérprete fue cordial, aunque definitiva. "Fue algo muy agradable y respetuoso. Ella simplemente dijo: 'En cierto modo me he retirado de la interpretación, ya no estoy actuando realmente y, además, estoy ocupada en esas fechas'", señala el creador de The Boys. De esta forma, Kripke zanja los múltiples rumores sobre la ausencia de Queen Maeve y desvela que el motivo es que McElligott ha dejado su carrera como actriz.

El creador de The Boys ha querido subrayar que no hubo ningún conflicto detrás de la negativa de la actriz a retomar el papel de Maeve. "Así que, sinceramente, eso fue todo. Fue un momento muy agradable, nada polémico, ¿sabes?", explica. "Me habría encantado tener a Maeve", admite Kripke en una entrevista con Gold Derby, donde cuenta que McElligott le dijo que está "un poco apartada de todo esto", pero que mandó su "cariño a todos".

¿DÓNDE QUEDÓ QUEEN MAEVE ANTES DEL FINAL DE THE BOYS?

Narrativamente, la ausencia de Maeve también encaja con el punto en el que quedó el personaje. En el final de la tercera temporada, la heroína se sacrificó para neutralizar a Soldier Boy, perdió sus poderes y fingió su muerte para poder desaparecer junto a su novia Elena. sin habilidades y con Patriota creyéndola muerta, reaparecer habría supuesto un enorme riesgo para ella.

Además, Maeve fue una de las integrantes de la formación inicial de Los Siete que presentó la serie en su primera temporada. El personaje formaba parte del grupo junto a Patriota (Antony Starr), Profundo (Chace Crawford), A-Tren (Jessie T. Usher), Negro Oscuro (Nathan Mitchell), Translúcido (Alex Hassell) y Luz Estelar (Erin Moriarty), que se incorporaba al equipo tras la salida del Farolero.