El creador de Peaky Blinders tiene una idea para un nuevo spin-off

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders llegó a su fin en 2022 después de seis temporadas, pero su creador, Steven Knight, ya está preparando una película que volverá a contar con Cillian Murphy como Tommy Shelby. Al margen de este largometraje, el autor de la ficción ha revelado que ya tiene en mente una idea para un nuevo spin-off.

En una entrevista con Paris Match, Knight habló sobre el futuro de Peaky Blinders, insinuando la posibilidad de rodar una nueva serie. La grabación de la película de Peaky Blinders finalizó el 13 de diciembre y se espera que la cinta esté lista para su estreno en 2025, aunque no reveló una fecha específica.

"Nos vamos a centrar en la nueva generación en una serie que tendrá lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, ¿quién sabe? ¿Por qué no una línea de ropa?", declaró.

Además de Murphy, el reparto del filme también incluirá a Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth. Tom Harper ha dirigido la película a partir de un guion escrito por Knight.

La trama de la producción se mantiene en secreto y tampoco se ha desvelado oficialmente el título, pero un post en Instagram de Nadia Stacey, diseñadora de maquillaje y peluquería, parece haber revelado el nombre: The Immortal Man.

La película contará con varios actores nuevos. Quizás alguno de estos personajes principales podría representar a esta "nueva generación" a la que se refiere Knight, de manera que la cinta serviría como nexo entre la serie original y el spin-off.

"La película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial", reveló Knight en una entrevista con Deadline. "Hace mucho tiempo que tengo esto en mente, una historia con los Peaky durante la Segunda Guerra Mundial, y he elegido tres historias reales que voy a incorporar en la película. Verdaderas, algo secretas y desconocidas, historias sobre la Segunda Guerra Mundial, y he incluido a los Peaky ahí. Siempre me ha interesado porque en la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas, hubo mucha muerte y destrucción, pasaron muchas cosas que no llegaron a los libros de historia. Así que son esas cosas en las que me estoy centrando", apuntó Knight en otra entrevista con Radio Times.