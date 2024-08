Primeras e imponentes imágenes de A Thousand Blows, la nueva serie del creador de Peaky Blinders

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Steven Knight es el aclamado creador y guionista detrás de Peaky Blinders, que sigue a una banda criminal en Birmingham durante el período posterior a la Primera Guerra Mundial. La nueva serie de Knight, A Thousand Blows, está ambientada en el mundo del boxeo ilegal en el Londres victoriano durante la década de 1880, y ya han salido a la luz las primeras imágenes.

Las tres imágenes ofrecen un primer vistazo a Stephen Graham como Sugar Goodson, Erin Doherty como Mary Carr y Malachi Kirby como Hezekiah Moscow.

