MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

El creador de X-Men 97, Beau DeMayo, ya avisó que la matanza de Genosha era sólo el principio. Y no le faltaba razón... como a Magneto. El inicio del final de temporada de la serie, titulado La tolerancia es la extinción, que estará dividido en tres partes, la primera de ellas correspondiente al octavo capítulo, ha puesto de nuevo patas arriba el universo mutante y ha confirmado lo que Erik Magnus Lehnsherr venía advirtiendo desde el primer capítulo de la serie original: la convivencia pacífica entre humanos y mutantes es imposible.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El octavo capítulo revela que los planes de Bastión, el villano en la sombra que junto a Siniestro orquesta la iniciativa OZT (Operación Tolerancia Cero) para acabar con los mutantes a través de los Centinelas Prime son más retorcidos de lo que en principio podría pensar. Su objetivo final es desatar una guerra de especies que dé lugar a un futuro perfecto en el que la humanidad, mejorada como Centinelas Prime, siga siendo superior y los mutantes se vean obligados a vivir como esclavos y mano de obra barata de la especie dominante.

Es Cable quien relata que, tras una guerra evolutiva de 300 años, Bastión prevaleció y apresó a los mutantes restantes, obligándoles a utilizar sus poderes para crear una utopía destinada a servir a esa pérfida nueva humanidad.

Como resumen rápido del final del capítulo baste señalar que, aterrada ante las implicaciones del plan y el alcance la de la iniciativa OZT, la Doctora Val Cooper quien liberó a Magneto, que fue capturado por Siniestro y Bastión tras la masacre de Genosha, para intentar echar por tierra el plan de Bastión para exterminar a los mutantes.

Liberado, Magneto vuela rápidamente hasta el Polo Norte para, desde este punto estratégico para amplificar sus poderes, desencadenó un ataque global y masivo contra la Tierra, neutralizando con sus ondas magnéticas a los Centinelas Prime pero desactivando también todas las infraestructuras básicas devolviendo a la humanidad a la Edad Oscura. Después de este colapso global, las bajas humanas pueden ser catastróficas.

Es ese el momento justo en el que Charles Xavier regresa a la Tierra y convoca a los X-Men para lo que puede ser un doble enfrentamiento. El equipo tendrá que hacer frente de un lado Magneto y los mutantes que lo apoyan y del otro la humanidad enfervorizada ahora... sin olvidar a Bastión y su OZT.

Un ataque, el de Magneto, que puede entenderse como defensa propia, pero que podría dar lugar una guerra total entre la humanidad y los mutantes... tal y como temen los propios X-Men. Así, y aunque una de las principales amenazas se ha desvanecido con la desactivación de los millares de híbridos humanos/centinelas creados por Bastión, los X-Men probablemente se enfrentarán a una batalla que cambiará el mundo para siempre.

Al final del episodio, el mensaje más importante es "Magneto tenía razón", un eco del propio título, La tolerancia es la extinción. Magneto ha predicado, desde antes incluso de su primera aparición en el primer capítulo de la serie original, que la coexistencia con los humanos es imposible y que la única opción para los mutantes es imponerse como especie dominante.

¿VENGADORES VS X-MEN?

Aunque sus dogmas extremistas y actos violentos se vieron aplacados en no pocas ocasiones por el contrapunto que fue su gran amigo, y enemigo íntimo, Charles Xavier, esta idea nunca ha abandonado la cabeza de Magneto. Ahora, después de intentar hacer el bien al frente de los X-Men cumpliendo la voluntad del propio Xavier, ha visto como los atroces y monstruosos actos de Bastión demuestran que, en un eco que puede recordar al "Thanos tenía razón", que se vivió hace años en el desenlace de la Saga del Infinito del UCM, siempre estuvo en lo cierto: los humanos nunca tolerarán a los mutantes y el enfrentamiento es inevitable.

Es interesante que el montaje de este ataque global de Magneto contra todo el planeta muestre también a otros personajes con superpoderes como Spider-Man, Samurai Plateado y Omega Red. Algo que, sumado al hecho de que el Capitán América ya haya aparecido una vez para establecer el conflicto entre los extremos métodos mutantes y sus actos más moderados siempre siguiendo el protocolo establecido.

Eso podría apuntar hacia la implicación de los Vengadores (y otros personajes Marvel con habilidades sobrehumanas) en el bando de la humanidad en la guerra que se avecina contra los mutantes. Así, un Vengadores vs X-Men no puede ser descartado en este momento no ya solo como gran final de esta primera temporada de la serie, sino como gran arco argumental de la segunda entrega ya confirmada.