MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

El noveno episodio de X-Men 97 ha terminado con un sorprendente y trágico desenlace que deja todo abierto de cara al último capítulo de la temporada. Pero, además, ha mostrado los trajes alternativos del equipo de mutantes que ya se vieron en el clip promocional lanzado por Marvel horas antes del estreno.

La Patrulla X se prepara para su batalla final de esta primera temporada de X-Men 97 y, al hacerlo, utilizan unos atuendos muy especiales. Justo en la mitad del capítulo, en unas vitrinas se muestran los "nuevos" trajes de los superhéroes. Se trata de una vestimenta retro que combinan el estilo de los cómics originales y de los de Uncanny X-Men.

Esta referencia ha sido muy celebrada por los fans de los mutantes, ya que supone un nuevo guiño muy respetuoso con el material de partida en el que se basa la serie. X-Men 97 está adaptando con acierto las historias de las viñetas y el uso de estos trajes es el culmen de los homenajes.

Además, el creador del proyecto, Beau DeMayo, compartió a través de X (Twitter) el otro gran guiño de estos atuendos de sus personajes. "Echad un vistazo al piloto no utilizado de "Pryde of the X-Men". Algunos incluso pueden decir que es tarea para X-Men 97", publicó junto al episodio piloto de la mencionada serie que finalmente fue descartada.

Check out @xmendirector unused pilot for “Pryde of the X-Men.” Some may even say it’s #xmen97 homework. https://t.co/jFh37EEluf