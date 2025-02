El creador de Tu amigo y vecino Spider-Man explica el gran cameo final y cómo conecta con el UCM

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus últimos dos episodios, la primera temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man) ha terminado su andadura en Disney+. No obstante, puesto que la serie fue renovada por dos temporadas más, el final ha dado mucho de qué hablar y en particular un sorprendente cameo que podría suponer una conexión con el Universo Cinematográfico Marvel y una posible trama multiversal en futuras entregas... algo sobre lo que se ha pronunciado el propio creador de la ficción.

A pesar de las patentes semejanzas entre el Peter Parker de la serie animada de Disney+ y el encarnado por Tom Holland, ya antes del estreno de la ficción se anunció que no está enmarcada entro de la Sagrada Línea Temporal del UCM, sino que transcurriría dentro de su propio universo. Se trata de una realidad alternativa pero muy parecida a la central del UCM en la que el mentor del trepamuros no sería Tony Stark, sino Norman Osborn.

No obstante, como era de esperar dado el historial del personaje en los cómics, el final de la temporada revelaba que Norman tenía su propia agenda. Un plan secreto, ambicioso y muy peligroso ante el que Spider-Man acaba aliándose con el Doctor Strange para pararle los pies.

En todo caso, las aventuras del trepamuros no pasan desapercibidas para un poderoso personaje del UCM que hace una breve pero impactante aparición. Así, en una escena en la que el héroe arácnido contempla la ciudad, la familiar silueta de Uatu aparece en el cielo nocturno, observándole a él.

El Vigilante pertenece a una raza alienígena que carga con la responsabilidad de registrar la historia del universo sin intervenir en ella y ha aparecido en la ficción animada What If... (¿Qué pasaría si...?), la serie con la que Marvel explora las distintas realidades de su universo. Ahora, su cameo en Tu amigo y vecino Spider-Man sugiere una conexión entre ambas ficciones.

Independientemente de las teorías que la presencia de Uatu pueda suscitar entre los fans, el showrunner Jeff Trammell expresó en declaraciones a ComicBook que se trataba de una referencia, un 'easter egg' de What If... (¿Qué pasaría si...?) para los fans de Marvel, más que de un adelanto de cara a la trama de segunda temporada.

"Para mí, lo que me encanta de esta serie y de su actual iteración es que está muy centrada en Nueva York, salvo en algunos detalles menores", explicó el creador.

"Es una serie de Spider-Man con los pies en la tierra, a pie de calle, y ahora mismo el plan es mantenerla así. Si aparece el Vigilante, parece que se convierte en algo más intergaláctico, y creo que estamos en un gran momento. Se trata de tu amigo y vecino Spider-Man, permaneciendo dentro de ese amistoso vecindario", añadió.