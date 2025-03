El creador de Adolescencia responde a quiénes le acusan de cambiar la raza del asesino y manipular un caso real

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia, el último éxito de Netflix, está en boca de todos y, como suele ocurrir, entre las reacciones positivas y elogios a la ficción, también se encuentran críticas de todo tipo. Así, hay quien acusa a la serie de haberse basado en casos reales de jóvenes negros, cambiando luego la raza del asesino en favor de lo que se considera políticamente correcto, algo que el creador ha desmentido.

"Nada más lejos de la realidad. No hay ninguna parte de esto que esté basada en una historia real, ni una sola parte", aseguró Jack Thorne en una entrevista concedida al podcast The News Agents. "Es absurdo decir que los delitos de arma blanca sólo lo cometen los chicos negros. No es cierto. Y la historia muestra muchos casos de chicos de todas las razas que cometen estos delitos", defendió además el creador, pronunciándose en contra de la creencia de que, en la vida real, son mayoritariamente chicos negros los que cometen un crimen como el de Jamie.

En todo caso, Thorne remarcó que Adolescencia no pretendía "hablar de raza" sino de "masculinidad". "Intentamos adentrarnos en un problema. No estamos diciendo que esto sea una cosa u otra, estamos diciendo que se trata de chicos", argumentó.

