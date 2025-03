VÍDEO: La intensa audición de Owen Cooper para Adolescencia

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Adolescencia, la serie de Netflix que aborda el caso de un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase, sigue arrasando. La producción británica está siendo alabada no solo por su potente mensaje o sus virtudes técnicas, sino también por las impecables actuaciones del elenco. Y la gran sorpresa ha sido Owen Cooper, el debutante actor que da vida al protagonista cuya audición para el papel ha sido revelada ahora por la plataforma.

En el vídeo, que intercala la audición de Cooper con secuencias de Adolescencia, el actor interpreta dos momentos destacados de la serie. El primero pertenece al primer capítulo, antes de que el espectador conozca los hechos que han ocurrido y en el que Jamie aún se presenta tímido y cauto frente al inspector de policía.

El segundo pasaje, más intenso, se corresponde con el tercer episodio, una escena en la que Jamie muestra ya su cara más violenta en la conversación que mantiene con la psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty).

Y aunque se trata de un breve clip de poco más de un minuto de duración, el vídeo ya deja claro el increíble talento del joven actor, que con este proyecto ha iniciado lo que parece que será una prometedora carrera.

