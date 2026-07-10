Confirmado el crossover entre dos de las mejores series de HBO de los últimos años- HBO

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo regresará como Tom Brandis en la temporada 2 de Task, el thriller policial de HBO Max. La serie ha fichado para la trama de sus nuevos episodios a Julianne Nicholson, que volverá a interpretar a Lori Ross, la mejor amiga de Mare Sheehan, el personaje de Kate Winslet en la serie Mare of Easttown.

Según informa Variety, Nicholson, ganadora de dos Emmys, interpretará en la segunda entrega de Task su rol de Lori Ross en el drama criminal de Mare of Easttown.

Aunque ambas series de HBO comparten creador y están vinculadas al condado de Delaware, hasta ahora nunca habían estado conectadas de forma oficial. Aun así, en distintas entrevistas, Ingelsby se había mostrado abierto a la posibilidad de que Mare of Easttown y Task acabaran cruzando sus caminos de algún modo.

EL PAPEL DE NICHOLSON EN LA TEMPORADA 2 DE TASK

Hasta el momento, aún no está claro de qué manera encajará el regreso de Nicholson como Ross en la trama de los nuevos episodios de Task. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en esta nueva entrega, Brandis se pondrá al mando de una nueva fuerza especial.

"Tom Brandis (Mark Ruffalo) toma las riendas de una nueva unidad especial, pero cuanto más se adentra la operación, más difícil resulta saber quién es realmente el objetivo", reza la escueta sinopsis de la temporada 2.

Además de Ruffalo y el fichaje de Nicholson, los nuevos episodios también contarán en su elenco con Mahershala Ali, Harry Melling, Adam Nagaitis, Aminah Nieves y Edgar Ramirez.

En cuanto a una posible segunda temporada de Mare of Easttown, la serie protagonizada por Kate Winslet, estrenada en 2021, fue concebida en un principio como una miniserie. No obstante, tanto la actriz como Ingelsby han dejado caer en varias ocasiones la posibilidad de darle continuidad.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación y directora de series dramáticas y películas de HBO, de hecho, aseguró que habían comenzado las primeras conversaciones para seguir desarrollando la ficción.

Además, a comienzos de este año, la propia Winslet se mostró convencida de que esa segunda entrega acabará saliendo adelante, llegando incluso a sugerir que podría rodarse en 2027, aunque desde entonces no ha habido novedades al respecto, o si la actriz también acabará apareciendo en Task.