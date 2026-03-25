Mahershala Ali se suma a Mark Ruffalo en la temporada 2 de Task

ALI EN TASK - LISA O'CONNOR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Mahershala Ali se incorporará al reparto de la segunda temporada de Task, el drama policiaco de HBO protagonizado por Mark Ruffalo. El actor ganador de dos Oscar y un Globo de Oro, y nominado tres veces al Emmy, interpretará el papel de Eddie Barnes, un agente veterano y muy respetado de la DEA en Filadelfia cuyo equipo entre en conflicto con la unidad de Tom, el personaje de Ruffalo.

Ali es uno de los intérpretes más reconocidos de su generación y ganador de dos premios Oscar a mejor actor de reparto por sus papeles en Moonlight en 2017 y Green Book en 2019. A lo largo de su carrera ha combinado cine y televisión, participando también en títulos destacados como Jurassic World: El renacer, la saga Los juegos del hambre y series como la tercera temporada de True Detective o House of Cards, donde obtuvo una nominación al Emmy por mejor actor invitado.

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE TASK

"Tom Brandis (Mark Ruffalo) toma las riendas de un nuevo grupo de trabajo, pero cuanto más avanza la operación, más difícil resulta saber quién es el objetivo", relata la breve sinopsis oficial de la nueva entrega de la serie creada por Brad Ingelsby, el responsable de la aclamada Mare of Easttown.

La primera temporada, estrenada en septiembre de 2025, logró una gran acogida tanto por parte de la crítica como del público. Junto a Ruffalo, el reparto incluyó a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

En esta primera entrega, Ruffalo encarnó al agente Tom Brandis, quien lidera una unidad especial encargada de investigar varios atracos a mano armada contra narcotraficantes pertenecientes a una banda de motoristas. El equipo trata de esclarecer la desaparición de un niño ocurrida durante uno de esos asaltos. Detrás de los robos se encuentra un grupo encabezado por Robbie, personaje interpretado por Pelphrey, un trabajador del servicio de recogida de basura que, tras la muerte de su hermano, lucha por mantener a su familia.