El tráiler de Spider-Noir permite elegir: Nicolas Cage en color o blanco y negro - PRIME VIDEO

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de mayo Prime Video estrenará Spider-Noir, serie basada en el cómic de Marvel encabezada por Nicolas Cage en su primer papel protagonista en televisión. Y de cara a su estreno, la ficción ha presentado su primer tráiler completo en dos versiones: una, en consonacia con el material original, en blanco y negro y otra a todo color.

Y es que Spider-Noir estará disponible dos versiones o formatos: en 'auténtico Blanco y Negro' y en 'Color Verdadero' (True-Hue Full Color), dejando que el público elija cómo quiere disfrutar la serie.

"Los tics, los impulsos, los pensamientos... he conseguido reprimirlos, casi siempre", confiesa el protagonista al inicio del adelanto que después muestra al personaje de Cage enfundado en su máscara negra repartiendo mamporros en un bar para poco más tarde reconocer que está atravesando "una crisis existencial".

Cage ya puso voz a esta variante oscura y detectivesca del héroe aráncido en Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, y se espera que retome su papel en la próxima Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que llegará a los cines el 4 de junio de 2027.

Ahora, el pintoresco personaje, creado por David Hine, Fabrice Sapolsky y Carmine Di Giandomenico en una miniserie de cómics de Marvel publicada entre febrero y mayo de 2009, tiene su propia serie de imagen real cuyo primer tráiler promete acción, humor y, cómo no, la densa y oscura atmósfera de los thrillers detectivescos de la vieja escuela.

Tráiler de Spider-Noir en 'auténtico blanco y negro'

Tráiler de Spider Noir 'a todo color' (True-Hue Full Color)

La serie, ambientada en el Nueva York de los años 30, sigue los pasos de Ben Reilly (Cage), un hombre maduro en mitad de "una crisis exisencial" que, en su época, fue el superhéroe conocido como 'The Spider'. Tras una tragedia personal, el protagonista dejó atrás su vida de héroe y ahora lolo un caso extraordinario podría hacer que este investigador privado en mala racha deje de lado su vida normal y vuelva a ponerse la máscara.

Además de Nicolas Cage (Adaptation: El ladrón de orquídeas, Pig), la serie también cuenta en su reparto con el ganador del Emmy Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Los pecadores, Babylon), Karen Rodriguez (The Hunting Wives, Acapulco), Abraham Popoola (Atlas, Slow Horses), junto al ganador del premio SAG Jack Huston (Boardwalk Empire, Day of The Fight) y al ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin, Harry Potter).

El reparto de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.